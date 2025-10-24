खेल

रोहित शर्मा का धैर्य और दृढ़ता देखने लायक थी, पारी उन्हें संतुष्टि देगी: अभिषेक नायर

Oct 24, 2025, 05:53 AM

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में एडिलेड में रोहित शर्मा की खेली गई 73 रन की पारी उन्हें बहुत संतुष्टि देगी।

नायर ने जियोस्टार के 'क्रिकेट लाइव' पर कहा, “एक खिलाड़ी के तौर पर, आप अपने कुछ बड़े शतक या दोहरे शतक भूल सकते हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, खासकर वे जिनमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी हो। रोहित शर्मा भले ही इस पारी को उनके द्वारा बनाए गए रनों के लिए याद न रखें, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से इससे बहुत संतुष्टि मिलेगी। एक बल्लेबाज के तौर पर, जब आप कठिन परिस्थितियों में रन बनाते हैं, तो आपको एक अलग तरह की खुशी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक गेंदबाज सपाट पिच पर विकेट लेता है।”

नायर ने कहा, "रोहित भले ही बड़ा स्कोर न बना पाने से निराश हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होगा कि उन्होंने आज हर रन के लिए कड़ी मेहनत की है। उनका धैर्य और दृढ़ता देखने लायक थी। आज इस भारतीय टीम में मुझे सबसे ज्यादा यही बात प्रभावित करती है। जब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत जाएगा, तब भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। रोहित ने इसी जज्बे को साकार किया। कठिन परिस्थिति के बावजूद, जब भी उन्हें कोई ढीली गेंद मिली, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। इसी इरादे और दृढ़ता ने उनकी पारी को परिभाषित किया।”

रोहित शर्मा पहले वनडे में सिर्फ 8 रन बना सके थे। पहले मैच के बाद अभिषेक नायर ने कहा था कि अगले दो मैचों में रोहित जोरदार वापसी करेंगे। रोहित शर्मा अभिषेक नायर के भरोसे पर खड़े उतरे और 73 रन की बेहतरीन पारी खेली। रोहित ने अपनी पारी से साबित किया कि उनमें अब भी क्रिकेट बाकी है।

