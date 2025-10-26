रोहित शर्मा की सेंचुरी, अर्धशतक लगाकर फॉर्म में लौटे कोहली

सिडनी, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में शतक लगाया। दूसरी ओर, विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए फॉर्म में वापसी की है।

19 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के बाद रोहित शर्मा इस सीरीज में भारत की ओर से खेलते नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे वक्त बाद वापसी करते हुए रोहित सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 8 ही रन बना सके थे।

पर्थ में सस्ते में आउट होने के बाद रोहित को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अगले ही मुकाबले में वापसी करते हुए 97 गेंदों में 73 रन की पारी खेली थी।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में 'शून्य' पर आउट होने के बाद आखिरकार विराट कोहली फॉर्म में लौट आए हैं। कोहली ने सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में अर्धशतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का 75वां अर्धशतक रहा।

विराट कोहली ने पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 8 गेंदों का सामना किया था, लेकिन अपना खाता नहीं खोल सके। एडिलेड में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में कोहली ने चार गेंदों का सामना किया, लेकिन एक बार फिर 'शून्य' पर आउट हुए थे।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में महज 236 रन पर ऑलआउट हो गई। इस टीम को कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच 9.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी हुई, लेकिन शुरुआती झटका लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम परेशानी में नजर आई।

ट्रेविस हेड 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मिचेल मार्श ने 41 रन की पारी खेली। मैथ्यू शॉर्ट 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम 124 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मैट रैनेशॉ ने एलेक्स कैरी के साथ 59 की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

कैरी 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि रैनेशॉ ने 58 गेंदों में 56 रन की पारी खेली। इन खिलाड़ियों के आउट होते ही टीम लड़खड़ा गई।

भारत की ओर से हर्षित राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट निकाले।

भारतीय सीरीज सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी है। अब भारत के पास अंतिम मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने का मौका है।

--आईएएनएस

आरएसजी