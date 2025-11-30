रोहित शर्मा के नाम जुड़ सकती है बड़ी उपलब्धि, सचिन, द्रविड़ और कोहली की सूची में होंगे शामिल

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत रविवार से हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस सीरीज में अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 98 रन और बनाते ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लेंगे। ऐसा करने वाले वह सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बाद चौथे भारतीय क्रिकेटर बनेंगे। रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट में 4,301, 276 वनडे में 11,370 और 159 टी20 में 4,231 रन बनाए हैं। तीनों फॉर्मेट मिलाकर उनके 19,902 रन हैं।

भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 664 मैचों में 34,357 रन बनाए हैं। सचिन सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर हैं। विराट कोहली ने 553 मैचों में 27,673 रन बनाए हैं, वहीं 509 मैचों में राहुल द्रविड़ ने 24,208 रन बनाए हैं।

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में शानदार फॉर्म में दिखे थे। रोहित ने 1 अर्धशतक और 1 शतक लगाते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था और पहली बार वनडे में शीर्ष रैंक हासिल की थी। रोहित ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, उस आधार पर निश्चित रूप से वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन का आंकड़ा छू सकते हैं या उसे पार कर सकते हैं।

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित का वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है। रोहित ने 2007 से 2023 के बीच इस टीम के खिलाफ 26 मैचों की 25 पारियों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 806 रन बनाए हैं। रोहित का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150 है।

तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच रांची में, पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में, दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में, और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके