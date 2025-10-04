रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाना चयनकर्ताओं की परिपक्वता दर्शाता है : अतुल वासन

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन ने रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त करने के बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया है।

आईएएनएस से बात करते हुए अतुल वासन ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। गिल तीनों प्रारूपों में खेलते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह फैसला चयनकर्ताओं की परिपक्वता को दर्शाता है।"

वासन ने कहा, "रोहित और विराट ने शानदार क्रिकेट खेला है और देश को जीत दिलायी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब नए खिलाड़ियों को कमान संभालने का समय आ गया है।"

उन्होंने कहा कि गिल को कप्तानी देना बैटन पास करने जैसा है। रोहित और विराट काफी परिपक्व खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि वे भी चाहेंगे कि अपने करियर के इस पड़ाव पर उन्हें बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने का मौका मिले। उन्होंने खेल में वह सब कुछ हासिल किया है जो वे कर सकते थे। टीम में उनके होने से शुभमन गिल को भी आत्मविश्वास मिलेगा।

रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने पर क्रिकेट जगत से मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। हरभजन सिंह ने रोहित को वनडे की कप्तानी से हटाने के बीसीसीआई के फैसले को निराशाजनक करार दिया है।

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को सौंपी गई है। वह टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी पहले से ही कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली भी टीम में शामिल हैं। टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में ही है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं और फैंस की नजर रहेगी।

--आईएएनएस

पीएके