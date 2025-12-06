रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे, लिस्ट में सिर्फ 4 भारतीय

विशाखापत्तनम, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह मुकाम साउथ अफ्रीका के विरुद्ध शनिवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में जारी तीसरे वनडे मैच में हासिल किया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर शीर्ष भारतीय हैं, जिन्होंने 664 मुकाबलों की 782 पारियों में 48.52 की औसत के साथ 34,357 रन बनाए।

वहीं, विराट कोहली 52.46 की औसत के साथ अब तक 27,910 रन बना चुके हैं। इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 504 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 45.57 की औसत के साथ 24,064 रन बनाए।

रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय करियर में 505 मैच खेले हैं, जिसमें 45 से ज्यादा की औसत के साथ 20 हजार रन पूरे किए। इस दौरान रोहित 1,900 से ज्यादा चौके और 600 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं।

इस मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 100+ रन की साझेदारी की।

यह 35वीं बार है जब रोहित वनडे फॉर्मेट में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी का हिस्सा रहे हैं। इस लिस्ट में उनके आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 40 बार ऐसा किया है।

विशाखापत्तनम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 47.5 ओवरों में 270 रन पर सिमट गई।

साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने 89 गेंदों में 6 छक्कों और 8 चौकों के साथ 106 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान टेंबा बावुमा ने 67 गेंदों में 5 चौकों के साथ 48 रन बनाए।

भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट हासिल किए, जबकि अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मुकाबलों की यह सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में यह मैच जीतने वाली टीम सीरीज को 2-1 से अपने नाम करेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी