रोहित सिर्फ एक 'इंपैक्ट प्लेयर' नहीं हो सकते, एमआई को उनका पूरा इस्तेमाल करना होगा: कैफ

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना ​​है कि मुंबई इंडियंस (एमआई) को आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा को सिर्फ एक 'इंपैक्ट प्लेयर' के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय, पूरे टी20 मैच के दौरान मैदान पर रखना चाहिए।

रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 272 मुकाबलों में 29.73 की औसत के साथ 7,046 रन बनाए हैं। इस दौरान 2 शतक और 47 अर्धशतक शामिल हैं।

इसके बावजूद, उन्हें पिछले सीजन में अक्सर एक 'इंपैक्ट प्लेयर' के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैफ इस फैसले को सही नहीं मानते, क्योंकि हार्दिक को उनकी मदद की जरूरत थी, खासकर पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए दूसरे क्वालीफायर के दौरान, जिसे मुंबई इंडियंस श्रेयस अय्यर की शानदार पारी के बाद हार गई थी।

गुरुवार को कैफ ने एक ट्वीट में कहा कि मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से फिट रोहित का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। कैफ को लगता है कि मुंबई इंडियंस को मुश्किल हालात में पांच बार आईपीएल जीतने वाले कप्तान की जरूरत पड़ेगी, और मैदान पर उनकी मौजूदगी से कप्तान हार्दिक पांड्या को भी मदद मिलेगी।

कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुंबई इंडियंस को ज्यादा फिट और सीखने वाले रोहित शर्मा का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। वह सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर नहीं हो सकते। मुंबई इंडियंस को मुश्किल हालात में उनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही, कप्तान हार्दिक पांड्या को उनके सुझाव बहुत कीमती होंगे। पिछले साल क्वालीफायर 2 में किंग्स इलेवन के खिलाफ, जब श्रेयस अय्यर जोरदार बैटिंग कर रहे थे, तब हार्दिक को अपने पास रोहित की जरूरत थी। खेल में पूरी तरह से शामिल होने से बल्लेबाज रोहित को भी फायदा होगा।"

पिछले सीजन में रोहित का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 240 रन बनाए थे। यह ओपनर आने वाले सीजन में अपनी लय वापस पाना चाहेगा।

--आईएएनएस

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