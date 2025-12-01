रोहित और विराट का टीम में होना मजेदार है: केएल राहुल

रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। भारतीय टीम को बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी यह जीत आसानी से नहीं मिली। कप्तान केएल राहुल ने इस बात को मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान स्वीकार किया।

केएल राहुल ने कहा, "अगर मैं कहूं कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान हम परेशान नहीं थे, तो मैं झूठ बोलूंगा। मैच रोमांचक था। हमने खुद को बैक किया और लगातार मेहनत करते रहे। मुझे बस टीम की जरूरत के हिसाब से काम करना है। पिछली 2-3 सीरीज से मुझे यही रोल (फिनिशर) दिया गया है। यह निजी तौर पर मेरे लिए अच्छा है।"

राहुल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उस आजादी के साथ खेलते हुए देखना हमेशा मजेदार होता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में यही किया है। मैंने यह लंबे समय से देखा है। मेरे लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम में रखना मजेदार है।

राहुल ने मैच में 3 विकेट लेने वाले हर्षित राणा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर्षित ने सच में बहुत अच्छा किया है। ड्रेसिंग रूम में आते ही पता चल गया था कि वह स्पेशल खिलाड़ी है, उसमें बहुत पोटेंशियल है।

मैच की बात करें तो, पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 120 गेंद पर 135, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली। रवींद्र जडेजा ने 32 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका मैथ्यू ब्रिट्ज्के के 72, मार्को जानसेन के 39 गेंद पर 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 70 और कॉर्बिन बोश ने 51 गेंद पर छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रन की पारी के बावजूद 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई।

--आईएएनएस

पीएके