रोहित और विराट का टीम में होना आत्मविश्वास बढ़ाता है: केएल राहुल

Nov 30, 2025, 03:24 AM

रांची, 29 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत रविवार को रांची में खेले जाने वाले पहले मुकाबले से होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली सीरीज का हिस्सा हैं। सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने कहा है कि दोनों का टीम में होना आत्मविश्वास को बढ़ाता है।

मैच से एक दिन पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केएल राहुल से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा के मुताबिक जवाब दिया।

केएल राहुल ने कहा, "रोहित और विराट टीम में लौट रहे हैं। उन दोनों का महत्व बहुत बड़ा है। टीम में सीनियर खिलाड़ियों का होना ड्रेसिंग रूम के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दोनों की मौजूदगी से हम बेहद खुश हैं।"

राहुल ने विराट कोहली के बारे में कहा, "वनडे में एक-एक रन का महत्व होता है। विराट कोहली इसके मास्टर हैं। पूरी टीम उनसे स्ट्राइक रोटेशन सीखती है।"

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से भारत को जीत दिलाने के बाद 2027 विश्व कप में उनके खेलने को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया था। 3 वनडे मैचों की सीरीज में रोहित ने एक अर्धशतक और एक शतक लगाया था, जबकि विराट कोहली ने आखिरी वनडे में अर्धशतक लगाया था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित और विराट दोनों का रिकॉर्ड शानदार है।

रोहित शर्मा ने 2007 से 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 मैचों की 25 पारियों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 806 रन बनाए हैं। रोहित का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150 है। वहीं विराट कोहली ने 2010 से 2023 के बीच 31 मैचों की 29 पारियों में 5 शतक और 8 अर्धशतकों की मदद से 1,504 रन बनाए हैं। उनका औसत 65.39 है। विराट का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 160 रन है।

दोनों के यही आंकड़े कप्तान केएल राहुल और टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काफी हैं।

--आईएएनएस

पीएके

