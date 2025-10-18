रोहित और विराट का अनुभव शुभमन गिल के लिए फायदेमंद: अमित मिश्रा

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज रविवार से शुरू हो रही है। इस सीरीज से बतौर कप्तान वनडे में शुभमन गिल एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी से शुभमन गिल को फायदा होगा।

आईएएनएस से बात करते हुए अमित मिश्रा ने कहा, "रोहित और कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी शुभमन गिल के वनडे कप्तान के रूप में विकास के लिए अहम होगी। गिल ने अब तक अपनी कप्तानी को अच्छे से संभाला है। वह आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने यह दिखाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह इसका आनंद ले रहे हैं। वह सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद कर रहे हैं। जब से वह कप्तान बने हैं, वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "एक युवा खिलाड़ी होने के नाते, उन पर कप्तान बनने का कोई दबाव नहीं है और वे भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कप्तान के तौर पर, सीनियर खिलाड़ियों के साथ वे भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब कोई बड़ी सीरीज आती है, तो टीम के लिए उनके (रोहित और विराट) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का होना अच्छा होता है। यह टीम के लिए और उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि युवा खिलाड़ी सही रास्ते पर होंगे।"

मिश्रा ने कहा, "वे दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपना अहंकार दिखाएंगे या कहेंगे कि वे खेलना नहीं चाहते और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। दोनों बहुत सहयोगी हैं, खासकर रोहित। मैंने रोहित को किसी भी युवा खिलाड़ी के साथ हमेशा सामान्य ढंग से पेश आते देखा है। शुभमन गिल को भी रोहित के साथ-साथ विराट का भरपूर सहयोग मिलेगा, जो उनके लिए फायदेमंद होगा।"

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की घोषणा के समय बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी थी। हालांकि रोहित और विराट दोनों ही ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। दोनों का अनुभव निश्चित रूप से भारतीय टीम और खासकर शुभमन गिल के लिए फायदेमंद होगा।

--आईएएनएस

पीएके