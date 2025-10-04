खेल

रोहित और विराट 2027 विश्व कप का इंतजार कर रहे : दिनेश लाड

Oct 04, 2025, 05:06 PM

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा है कि रोहित और विराट कोहली 2027 का वनडे विश्व कप खेलकर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे।

आईएएनएस से बात करते हुए दिनेश लाड ने कहा, "मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की योजना 2027 का वनडे विश्व कप खेलकर और भारत को चैंपियन बनाकर संन्यास लेने की होगी। रोहित इसी की तैयारी कर रहा है। वह बिल्कुल फिट हैं। उन्होंने 7 से 8 किलोग्राम वजन कम किया है। विराट की फिटनेस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। मुझे लगता है कि रोहित और विराट दोनों ही 2027 वनडे विश्व कप का इंतजार कर रहे हैं।"

दिनेश लाड ने कहा, "ऑस्ट्रेलियन पिच पर भारतीय बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आगामी दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत होने वाली है।"

युवा खिलाड़ियों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "एक समय ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास की वजह से टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से दोनों ही फॉर्मेट में प्रदर्शन किया है। युवाओं ने रोहित और विराट की कमी महसूस नहीं होने दी है। हमारा भविष्य अच्छा है। हमारी सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी भी मजबूत है। हमारे पास बुमराह, सिराज, कुलदीप हैं।

रोहित शर्मा और विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए दो अलग-अलग टीमों की घोषणा की। वनडे में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी टीम में चुने गए हैं। विराट कोहली भी टीम का हिस्सा हैं। टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप जीतने वाली टीम को बरकरार रखा गया है। इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा नहीं हैं।

