रोहित-कोहली के विश्व कप खेलने पर अटकलें, कोच सितांशु कोटक ने बल्लेबाजी को सराहा

रांची, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगामी वनडे विश्व कप में खेलने को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इन खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर बहस क्यों हो रही है।

रविवार को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में कोहली ने 120 गेंदों में 135 रन बनाए। कोहली ने इस मैच के दौरान पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ 136 रन की साझेदारी की। कोहली ने फरवरी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद सेंचुरी लगाई थी।

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 57 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इस खिलाड़ी ने 73 और 121* रन बनाए थे।

विराट कोहली को 83वें अंतरराष्ट्रीय शतक के लिए तारीफ मिल रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह विश्व कप 2027 तक रोहित शर्मा के साथ वनडे फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कोटक ने कहा कि 'इस सब के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है' क्योंकि अगले वनडे वर्ल्ड कप से पहले काफी अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाने हैं।

सितांशु कोटक ने कहा, "जिस तरह से कोहली बैटिंग कर रहे हैं, वह शानदार है। जिस तरह से वह परफॉर्म कर रहे हैं, जैसी उनकी फिटनेस है, इन्हें लेकर किसी भी तरह का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से वह खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ऐसी चीजों (वर्ल्ड कप 2027) पर बात भी नहीं करनी चाहिए। विश्व कप अभी जो दो साल दूर है। अभी इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए, एक बार जब टीम आ जाती है और हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो हम बस खेल का लुत्फ उठाते हैं।"

कोटक ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कहा, "जाहिर है, वे अपना अनुभव अन्य खिलाड़ियों के साथ शेयर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अभी वर्ल्ड कप 2027 के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। वे बस शानदार हैं। वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे टीम में योगदान दे रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वे बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनका टीम में होना हमेशा बहुत अच्छा होता है। जिस तरह से वे बैटिंग करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जाहिर है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है।"

--आईएएनएस

आरएसजी