रोहित के बाद गिल ही कप्तानी के लिए सक्षम और बेहतर विकल्प थे: मनीष शर्मा

जयपुर, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा की। टीम की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा और शुभमन गिल की है। शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे की भी कप्तानी सौंप दी गई है। रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है।

रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाने और शुभमन गिल को नया कप्तान बनाए जाने को लेकर देश भर से मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है।

राजस्थान अंडर-19 टीम के कोच मनीष शर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "रोहित शर्मा ने जब टी20 और फिर टेस्ट से संन्यास लिया। उसके बाद से ही शुभमन गिल कप्तानी के दावेदार थे। बतौर टेस्ट कप्तान इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने प्रभावित किया था। इसलिए वनडे की कप्तानी के लिए वह उपयुक्त और सक्षम विकल्प थे।"

उन्होंने कहा, "निजी तौर पर मुझसे कोई पूछे तो मैं गिल की जगह सूर्यकुमार यादव को प्राथमिकता देता। गिल को मौका मिला तो उन्होंने साबित किया, लेकिन मेरे मुताबिक सूर्यकुमार यादव को भी मौका दिया जा सकता था। विश्व कप से पहले भारतीय टीम कप्तान के रूप में प्रयोग कर सकती थी।"

वहीं, राजस्थान अंडर-19 टीम से जुड़े राजदीप ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ी शामिल हैं। रोहित और विराट को छोड़ दिया जाए तो टीम में अधिकांश युवा खिलाड़ी हैं। रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये एक अहम और अच्छा फैसला है। शुभमन गिल लगभग 25 साल के हैं। वे लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी कर सकते हैं। ऐसे में रोहित और विराट के टीम में होने से गिल को सीखने का मौका मिलेगा, जो बतौर कप्तान भविष्य में उनके काम आएगा।"

