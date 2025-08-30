राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2026 से पहले छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स चर्चा में है। कप्तान संजू सैमसन के टीम से अलग होने की खबरों के बीच मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी।

आरआर ने अपने बयान में कहा कि हाल ही में हुई संरचनात्मक समीक्षा के तहत, फ्रेंचाइजी ने द्रविड़ को एक व्यापक भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच ने यह पद नहीं लेने का फैसला किया है।

अपनी कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को 2024 का टी20 विश्व कप जिताने वाले राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2025 से पहले आरआर के साथ मुख्य कोच के रूप में अनुबंध किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अनुबंध लंबे समय के लिए था, लेकिन अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

आरआर ने कहा, "राहुल कई वर्षों से रॉयल्स की यात्रा के केंद्र में रहे हैं। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है। टीम के भीतर मजबूत मूल्यों का निर्माण किया है और फ्रेंचाइजी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राजस्थान रॉयल्स उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक फ्रेंचाइजी के प्रति राहुल की उल्लेखनीय सेवा के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।"

द्रविड़ ने आईपीएल 2012 और 2013 में आरआर की कप्तानी की थी। वह 2014 और 2015 सीजन में टीम के मेंटर भी रहे थे।

आईपीएल 2025 से पहले आरआर टीम में उनकी वापसी ने फ्रेंचाइजी के लिए 2008 में टूर्नामेंट के उद्घाटन संस्करण को जीतने के बाद अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीतने की उम्मीदें बढ़ा दी थीं। लेकिन, आरआर 14 लीग चरण के मैचों में केवल चार जीत के साथ निराशाजनक तौर पर 9वें स्थान पर रहा। नियमित कप्तान संजू सैमसन ने साइड स्ट्रेन के कारण केवल नौ मैच खेले। सैमसन की जगह रियान पराग कार्यवाहक कप्तान थे।

आईएएनएस को प्राप्त जानकारी के मुताबिक राहुल द्रविड़ के इस्तीफे के पीछे आईपीएल 2025 के दौरान खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच मतभेद हो सकता है। पिछले सीजन के दौरान ऐसी कई खबरें आई थी, जिनमें आरआर के खिलाड़ियों को टीम प्रबंधन से असंतुष्ट बताया गया था। इसमें एक कारण रियान पराग को कप्तान बनाना भी था।

आईपीएल 2025 के दौरान द्रविड़ ने एक पैर की इंजरी के बावजूद कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल द्रविड़ का अगला कदम क्या होगा।

--आईएएनएस

पीएके/एएस