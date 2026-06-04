राहुल का अनुभव और निरंतरता बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय टीम के लिए जरूरी : आकाश

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि केएल राहुल अपने टेस्ट करियर के अहम दौर में आ चुके हैं और एक अनुभवी बल्लेबाज होने के नाते उन्हें भारत के बल्लेबाजी क्रम की अगुवाई करनी चाहिए।

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6 जून से शुरू होने जा रहे अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच से पहले आकाश ने कहा कि राहुल का अनुभव और उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता टीम की सफलता के लिए इस बदलाव के दौर में भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी होगी।

आकाश ने 'जियोहॉटस्टार' से कहा, "केएल राहुल का टेस्ट करियर अब अपने शीर्ष स्तर पर आ गया है। वह अब युवा खिलाड़ी नहीं रहे हैं, और वह काफी समय से टीम में हैं। हमने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में सफल होते देखा है, खासकर विदेशी परिस्थितियों में। वह सबसे लंबे फॉर्मेट में भारत के बेहतर सलामी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं।"

राहुल को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चोपड़ा का मानना ​​है कि यह कदम टीम को उनकी ज्यादा जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत पर भरोसा दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, "अब उन्हें शुभमन गिल का डिप्टी बनाकर प्रमोट किया गया है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर जब टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायर होने के बाद भारत को केएल राहुल जैसे किसी बल्लेबाज की जरूरत है, जो टॉप ऑर्डर में उस जगह पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर सके।"

चोपड़ा ने कहा कि राहुल ने पहले ही इस फॉर्मेट में एक बहुत ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बना ली है, लेकिन अब चुनौती उस मानक को लंबे समय तक बनाए रखने की है। "वह पहले ही बहुत सारे रन बना चुके हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि उस फॉर्म और निरंतरता को लंबे समय तक बनाए रखा जाए। टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग स्लॉट में उतनी भीड़ नहीं होती जितनी सफेद गेंद की क्रिकेट में होती है। दावेदार हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इससे राहुल का रोल और भी जरूरी हो जाता है। भारत को युवा खिलाड़ियों को गाइड करने और मिसाल कायम करने के लिए उनकी जरूरत होगी।"

--आईएएनएस

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