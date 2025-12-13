राहुल गांधी हैदराबाद में मेस्सी के जीओएटी इंडिया टूर इवेंट में होंगे शामिल

हैदराबाद, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 13 दिसंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी के ‘जीओएटी इंडिया टूर’ इवेंट में शामिल होंगे।

राहुल गांधी, मेस्सी की लीडरशिप वाली टीमों और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के बीच होने वाला एक फ्रेंडली मैच देखेंगे।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस इवेंट में आने का निमंत्रण दिया था।

इस बीच, शनिवार रात एक घंटे के इस इवेंट के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। हजारों लोग मैदान पर मेस्सी का जादू लाइव देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अधिकारियों ने इवेंट को बिना किसी दिक्कत के कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें 39,000 दर्शकों के आने की उम्मीद है।

पुलिस ने भीड़ को संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं। राचकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने कहा कि सिर्फ टिकट वाले लोगों को ही स्टेडियम में आने की अनुमति होगी।

इवेंट की सुरक्षा के लिए कुल 2,500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

पुलिस ने व्यस्त उप्पल इलाके में स्थित स्टेडियम के आस-पास की कई सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया है।

मेस्सी शाम 4 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। स्टेडियम जाने से पहले वह एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ताज फलकनुमा होटल जाएंगे। इवेंट के बाद वह वहीं रुकेंगे।

सीएम रेवंत रेड्डी, जो मेस्सी10 टीम के खिलाफ आरआर9 टीम को लीड करेंगे, पिछले कई दिनों से शहर के अलग-अलग ग्राउंड पर खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यह मैच मेस्सी के ‘जीओएटी टूर 2025’ का हिस्सा है। मुख्यमंत्री जर्सी नंबर 9 और मेस्सी अपनी मशहूर जर्सी नंबर 10 पहनेंगे।

डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि मैच देखने के लिए हज़ारों फुटबॉल फैंस आएंगे। उन्होंने लोगों से समय पर पहुंचकर अपनी सीट पर बैठने की अपील की ताकि सुरक्षा और सुविधा बनी रहे।

मेस्सी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्रियों और अन्य वीआईपी के आने-जाने के लिए खास रास्ते बनाए गए हैं।

विक्रमार्क ने बताया कि यह मैच "तेलंगाना राइजिंग" सेलिब्रेशन का हिस्सा है। उनके अनुसार, मेस्सी ने खुद इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने में रुचि दिखाई।

आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि मेस्सी यहां सिर्फ फ्रेंडली मैच के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक कारण के लिए भी आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी रुकावट के कोऑर्डिनेशन, जनता की सुरक्षा और एक शानदार स्पोर्ट्स माहौल बनाने पर फोकस कर रही है, जिससे यह दिखे कि तेलंगाना बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए तैयार है।

यह सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार मेस्सी को अपने ‘तेलंगाना राइजिंग’ अभियान का ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाने की योजना भी कर रही है।

मुख्यमंत्री खेल, पर्यटन, निवेश और युवाओं से जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए इस फुटबॉल लेजेंड को जोड़ना चाहते हैं।

