खेल

Rachin Ravindra Injury : चोटिल रचिन रविंद्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, नीशम कीवी टीम में शामिल

रचिन रविंद्र चोटिल, ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से बाहर; नीशम टीम में शामिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 01, 2025, 08:34 AM
चोटिल रचिन रविंद्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, नीशम कीवी टीम में शामिल

नई दिल्ली: स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र चोटिल होने के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर न्यूजीलैंड ने जेम्स नीशम को खेमे में शामिल किया है।

जेम्स नीशम अपने करियर में 84 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 955 रन बनाने के अलावा, 47 विकेट भी हासिल किए।

 

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है, जिससे पहले रचिन रविंद्र मंगलवार को फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान बाउंड्री होर्डिंग से टकरा गए और उनके चेहरे पर चोट लग गई, जिसके बाद टांके लगाने पड़े।

 

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने स्टार ऑलराउंडर के बाहर होने पर निराशा जताते हुए कहा, "हम सभी रचिन के सीरीज से बाहर होने से बेहद निराश हैं। उनके ऊपरी होंठ और नाक के हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें टांके लगवाने पड़े। रचिन को ठीक होने में समय लगेगा।"

 

उन्होंने आगे कहा, "निश्चित रूप से रचिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दो हफ्तों में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है। ऐसे में उन्हें घर भेजने का फैसला लिया गया है, ताकि वह इस सीरीज के लिए उपलब्ध रह सकें।"

 

न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-4 अक्टूबर के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 18-23 अक्टूबर के बीच यह टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी।

 

इस साल की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के दौरान कैच लेने की कोशिश करते समय रचिन रविंद्र के माथे पर चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें त्रिकोणीय सीरीज के बाकी मैचों के साथ-साथ पाकिस्तान के खिलाफ पहले चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले से भी बाहर होना पड़ा था।

 

न्यूजीलैंड की टीम : माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फाउलकेस, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी।

 

 

 

Jimmy NeeshamNew Zealand cricketRachin RavindraAustralia vs New ZealandBay OvalCricket InjuryT20 SeriesNZ squad

Related posts

Loading...

More from author

Loading...