रांची वनडे : 'रन मशीन' विराट कोहली ने जड़ा 52वां वनडे शतक

Nov 30, 2025, 04:50 PM
रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी वनडे सीरीज के पहले मैच में शतकीय पारी खेली। कोहली ने 102 गेंदों में यह शतक पूरा किया, जो उनके वनडे करियर का 52वां शतक रहा।

विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 37 वर्षीय बल्लेबाज ने 306 मुकाबलों में 52 शतक अपने नाम किए हैं। इस दौरान कोहली 14 हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 150 से ज्यादा छक्के लगाए हैं।

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 463 मुकाबलों में 49 शतक लगाए। वहीं, रोहित शर्मा 277 वनडे मुकाबलों में 33 शतक लगाकर तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। रिकी पोंटिंग ने 30, जबकि सनथ जयसूर्या ने 28 शतक लगाए हैं। यह खिलाड़ी क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अब यह दाएं हाथ का यह बल्लेबाज सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही टीम इंडिया की ओर से खेलता नजर आता है। फैंस चाहते हैं कि कोहली वनडे विश्व कप 2027 में खेलें, लेकिन यह फैसला काफी हद तक कोहली की फिटनेस पर निर्भर करेगा। हालांकि, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद साउथ अफ्रीका के विरुद्ध रांची वनडे मैच में एक बार फिर से खुद को साबित किया है।

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में खाता नहीं खोल सके थे। हालांकि, इसके बाद उन्होंने सिडनी में खेले गए सीरीज के अंतिम मुकाबले में 74 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस दौरान कोहली ने रोहित शर्मा के साथ 168 रन की अटूट साझेदारी की।

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में टीम इंडिया 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज जीतकर मेहमान टीम से बदला लेना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

