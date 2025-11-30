रांची वनडे में 17 रन से जीती भारतीय टीम, लड़कर हारी दक्षिण अफ्रीका

रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची में खेले गए पहले वनडे में 17 रन से हराकर 3 तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। विराट कोहली ने शतक लगाते हुए 135 रन की पारी खेली। वनडे में विराट का यह 52वां शतक था। रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली। रवींद्र जडेजा ने 32 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बोश और बार्टमैन ने 2-2 विकेट लिए।

350 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने अपने शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 11 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए पारी को लक्ष्य के नजदीक ले गए। मैथ्यू ब्रिट्ज्के ने 80 गेंद पर 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से 72, मार्को जानसेन ने 39 गेंद पर 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 70 और कॉर्बिन बोश ने 51 गेंद पर 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रन की पारी खेली। पी सुब्रायन और नांद्रे बर्गर ने 17-17 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी जीवटता दिखाई और आखिरी 2 विकेट के लिए 62 रन जोड़े। हालांकि निचले क्रम के बल्लेबाजों का प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हुआ। पूरी टीम 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई।

भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। कुलदीप ने 10 ओवर में 68 रन देकर 4 विकेट लिए। हर्षित राणा ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3 और अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट लिए।

जीत के साथ भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। दूसरा वनडे रायपुर में 3 दिसंबर को खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके