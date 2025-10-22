खेल

रांची में 24 अक्टूबर से होगी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, छह देशों के एथलीट पहुंचे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 22, 2025, 03:31 PM

रांची, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (सैफ) 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होगी। तीन दिनों तक चलने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के 205 एथलीट विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चैम्पियनशिप का उद्घाटन 24 अक्टूबर की शाम 6 बजे करेंगे। विभिन्न देशों के एथलीट बुधवार को रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कई खिलाड़ियों ने स्टेडियम में पहुंचकर अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया।

राज्य के खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता आ रहा है। इस बार फिर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन झारखंड के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि आयोजन शानदार और सफल हो, ताकि खेल जगत में झारखंड की पहचान और मजबूत हो। इस मौके पर विभागीय सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक भी मौजूद रहे।

खेल निदेशक शेखर जमुआर ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी इंतजाम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किए हैं। खिलाड़ियों के ठहरने, अभ्यास और परिवहन की बेहतर व्यवस्था की गई है। चैम्पियनशिप के उद्घाटन और समापन दोनों मौकों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उद्घाटन समारोह में लगभग 500 कलाकारों की टीम अपनी प्रस्तुति देगी। पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा, साथ ही यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान रियल टाइम रिजल्ट और स्कोर अपडेट भी साझा किए जाएंगे।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...