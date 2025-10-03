R Ashwin ILT20 Unsold : आर अश्विन बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए पूरा सीजन खेलेंगे

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन को 1 अक्टूबर को आईएलटी20 के लिए हुई नीलामी में निराशा का सामना करना पड़ा था। अश्विन को आईएलटी20 की छह में से किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। आईएलटी20 में अनसोल्ड रहने के बाद अश्विन ने बीबीएल को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

दुबई में आईएलटी20 नीलामी में अनसोल्ड रहने के एक दिन बाद, आर अश्विन ने सिडनी थंडर के लिए बीबीएल का पूरा सीजन खेलने पर सहमति जताई है।

आर अश्विन ने बीबीएल की सिडनी थंडर के साथ आईएलटी20 नीलामी से पहले ही करार किया था। अश्विन आईएलटी20 में भी खेलना चाहते थे। इसलिए शुरुआती दौर में सिडनी थंडर के लिए पूरे सीजन के लिए खेलने पर सहमत नहीं थे, लेकिन आईएलटी20 में अनसोल्ड रहने के बाद उन्होंने बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए पूरे सीजन खेलने की सहमति दे दी है।

अश्विन ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, "मैंने आईएलटी20 के साथ मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन तब फ्रैंचाइजी के प्रस्ताव काफी कम थे क्योंकि सभी टीमों ने सीधे अनुबंधों को बंद कर दिया था। इस बीच, थंडर एक अच्छे सौदे के साथ आया। मैंने आईएलटी20 के साथ मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की थी, इसलिए मैंने नीलामी में यह कहते हुए प्रवेश किया कि यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर मैं खेलना चाहता हूं, अन्यथा मैं बीबीएल में जाने से खुश हूं।"

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, "रवि का यहां स्वागत करना बीबीएल के लिए एक बड़ा पल है, मैं उनसे कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से बात करता रहा हूं। मुझे लगता है कि जब वह बीबीएल के लिए यहां होंगे, तो हमारे प्रशंसक उन्हें खेलते हुए देखने और उनके साथ बातचीत करने का भरपूर आनंद लेंगे।"

अश्विन को खरीदने के लिए होबार्ट हरिकेंस, सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने भी रुचि दिखाई थी। बीबीएल में खेलने वाले अश्विन पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं।