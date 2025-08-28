खेल

R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाजी के वैज्ञानिक हैं : मोंटी पनेसर

आर अश्विन ने आईपीएल से लिया संन्यास, मोंटी पनेसर ने दी प्रतिक्रिया
Aug 28, 2025, 06:02 AM
रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाजी के वैज्ञानिक हैं : मोंटी पनेसर

नई दिल्ली: भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से भी संन्यास ले लिया है। अश्विन के आईपीएल से संन्यास पर इंग्लैंड के स्पिनर मोंटी पानेसर ने हैरानी जताई है। पनेसर ने अश्विन को स्पिन गेंदबाजी का वैज्ञानिक बताया।

आईएएनएस से बात करते हुए पनेसर ने कहा, "अश्विन ने आईपीएल में टी20 गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। पावरप्ले में बेहतरीन प्रदर्शन किया और धीरे-धीरे सभी प्रारूपों में एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में विकसित हुए।"

उन्होंने कहा कि अश्विन ने गेंदबाजी में अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। नए तरीके विकसित किए और बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। उनकी प्रतिष्ठा स्पिन गेंदबाजी के वैज्ञानिक के रूप में है।

भारतीय मूल के मोंटी पनेसर ने इंग्लैंड की तरफ से 2006 से 2013 के बीच इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 50 टेस्ट में 167 विकेट लिए थे। इसके अलावा 26 वनडे में 24 और 1 टी20 में उन्होंने 2 विकेट लिए।

आर अश्विन ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईपीएल से संन्यास की घोषणा की।

उन्होंने लिखा, "खास दिन और इसलिए एक खास शुरुआत। कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है। लेकिन, विभिन्न लीग्स में खेलने की संभावनाएं आज से शुरू हो रही हैं। इतने सालों की शानदार यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आईपीएल और बीसीसीआई का विशेष तौर पर शुक्रिया। आगे जो भी है उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।"

अश्विन ने 2008 में आईपीएल खेलना शुरू किया था। वह चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे। पंजाब किंग्स के वह कप्तान भी रहे। 220 आईपीएल मैचों की 98 पारियों में 833 रन बनाने वाले अश्विन ने 187 विकेट लिए हैं। आईपीएल इतिहास के वह पांचवें सफलतम गेंदबाज हैं।

दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले अश्विन ने 2010 से 2024 के बीच 106 टेस्ट में 537 विकेट, 116 वनडे में 156 विकेट और 65 टी20 में 72 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन एक बल्लेबाज के रूप में भी सफल रहे हैं। 6 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 3,503 रन बनाए।

 

 

 

