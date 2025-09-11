खेल

PV Sindhu Hong Kong Open Exit : पीवी सिंधु पहले दौर से बाहर, प्रणय और सेन विजयी रहे

हांगकांग ओपन: सिंधु बाहर, लक्ष्य सेन और प्रणय अगले दौर में
Sep 11, 2025, 01:23 AM
हांगकांग ओपन: पीवी सिंधु पहले दौर से बाहर, प्रणय और सेन विजयी रहे

हांगकांग: देश की शीर्ष शटलर पीवी सिंधु का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निराशाजनक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सिंधु हांगकांग ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट से भी बाहर हो गईं हैं।

बुधवार को खेले गए मुकाबले में सिंधु डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफर्सन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुईं। तीन सेट तक चले मुकाबले में सिंधु को 21-15, 16-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। यूरोपीय चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता क्रिस्टोफर्सन के खिलाफ छह मुकाबलों में सिंधु की यह पहली हार थी। वहीं, इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में वह छठी बार पहले ही दौर से बाहर हुई हैं।

सिंधु ने मैच की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी और पहला गेम 14-13 से जीता था, लेकिन क्रिस्टोफर्सन ने वापसी करते हुए दूसरा गेम जीता। तीसरा और निर्णायक गेम एक समय 19-19 की बराबरी पर था, लेकिन डेनमार्क की खिलाड़ी ने संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की।

अनुपमा उपाध्याय भी महिला एकल से चौथी वरीयता प्राप्त जापान की तोमोका मियाजाकी से 17-21, 22-20, 14-21 से हारकर बाहर हो गईं।

पुरुष एकल में, भारत के शीर्ष क्रम के खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी चीनी ताइपे के ओलंपियन वांग त्जु-वेई पर कड़े मुकाबले में जीत के बाद दूसरे दौर में पहुंच गए। सेन ने पहला गेम टाई-ब्रेक में जीता, लेकिन दूसरा गेम हार गए। तीसरे गेम में सेन ने वापसी करते हुए जीत हासिल की। 1 घंटे 12 मिनट तक चले मुकाबले को सेन ने 22-20, 16-21, 21-15 से जीता।

अगले दौर में उनका सामना अपने ही देश के एच. एस. प्रणय से होगा। विश्व के 34वें नंबर के खिलाड़ी प्रणय ने चीन के लू गुआंग जू को केवल 44 मिनट में 21-17, 21-14 से हराकर उलटफेर किया।

किरण जॉर्ज भी सिंगापुर के जेसन तेह पर सीधे गेम में 21-16, 21-11 से जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए। इस बीच, आयुष शेट्टी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चीनी ताइपे की सु ली-यांग को 15-21, 21-19, 21-13 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

महिला युगल में, रुतपर्णा और श्वेतपर्णा की जोड़ी को हांगकांग की ओई की वैनेसा पैंग और सुम याउ वोंग से 17-21, 9-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।

ध्रुव कपिल और तनिषा क्रैस्टो की मिश्रित युगल जोड़ी भी चीनी ताइपे की चेन चेंग कुआन और हसू यिन-हुई से 16-21, 11-21 से हारकर बाहर हो गई।

 

 

