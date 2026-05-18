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'धर्मशाला' में पंजाब किंग्स का निराशाजनक रिकॉर्ड बरकरार, 2023 से सिर्फ 1 मैच जीती है टीम

धर्मशाला में आरसीबी ने पंजाब को हराया, लगातार छठी हार से संकट गहराया
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Dainik Hawk·
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May 18, 2026, 06:51 AM
'धर्मशाला' में पंजाब किंग्स का निराशाजनक रिकॉर्ड बरकरार, 2023 से सिर्फ 1 मैच जीती है टीम

धर्मशाला: पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के पहले फेज में शानदार प्रदर्शन किया था। टीम सीजन के शुरुआती 7 मैचों में अजेय रही थी। बारिश की वजह से 1 मैच रद्द हुआ था, जबकि 6 मैच पंजाब ने जीते थे। सीजन का दूसरा हाफ पंजाब के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। टीम एक जीत को तरस रही है। रविवार को पंजाब किंग्स को रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 23 रन से हरा दिया।

 

सीजन के 13वें मैच में पंजाब किंग्स की यह लगातार छठी हार थी। कभी अंकतालिका में पहले स्थान पर रही पंजाब के 13 मैचों में अब 13 अंक हैं और टीम का प्लेऑफ में पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। पंजाब ने अपने प्रदर्शन से अपने प्रशंसकों को बहुत निराश किया है।

 

हर टीम के लिए उसका होम ग्राउंड मजबूत गढ़ माना जाता है। होम ग्राउंड में किसी भी टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। पंजाब किंग्स के लिए ऐसा नहीं है। धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड है, लेकिन इस स्टेडियम में पंजाब का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। रविवार को आरसीबी के खिलाफ हुआ मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया, जहां पंजाब एक बार फिर जीत दर्ज करने में सफल नहीं रही।

 

पंजाब किंग्स का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में बेहद खराब रिकॉर्ड रहा है। टीम ने अब तक यहां 17 मैच खेले हैं, जिसमें 11 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 6 मैचों में जीत मिली है।

 

2023 से इस स्टेडियम में पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड और भी खराब है। टीम 2023 से इस मैदान पर 8 मैच खेली है और 7 हारी है।

 

पंजाब किंग्स-आरसीबी मैच पर नजर डालें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। पंजाब किंग्स 8 विकेट पर 199 रन बना सकी और मैच 23 रन से हार गई। आरसीबी के 13 मैचों से 18 अंक हो गए हैं और टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर है और सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई है।

--आईएएनएस

पीएके

 

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