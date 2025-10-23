Sairaj Bahutule Punjab Kings : पंजाब किंग्स ने साईराज बहुतुले को नया स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया

चंडीगढ़: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर साईराज बहुतुले को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें आईपीएल 2026 सीजन से पहले स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल किया गया है।

बहुतुले, सुनील जोशी की जगह लेंगे, जिन्होंने 2023 से 2025 तक पीबीकेएस में यह पद संभाला था। अब वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में शामिल होंगे।

नई जिम्मेदारी मिलने पर बहुतुले ने खुशी जताते हुए कहा, "मैं आगामी आईपीएल सीजन के लिए पंजाब किंग्स में स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में शामिल होने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। यह एक अलग तरह का क्रिकेट खेलने वाली टीम है। मैं इसमें अपार संभावनाएं देख रहा हूं। इस टीम के पास कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। मैं उनके साथ मिलकर उनके कौशल को निखारने और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं।"

भारत के लिए दो टेस्ट और आठ वनडे खेलने वाले बहुतुले, पंजाब की टीम में अपार अनुभव लेकर आए हैं। वह केरल, गुजरात, विदर्भ और बंगाल जैसी घरेलू टीमों के साथ कोचिंग की भूमिकाएं निभा चुके हैं। वह राजस्थान रॉयल्स के साथ एक छोटा सा दूसरा कार्यकाल पूरा करने से पहले तीन साल तक सीईओ में स्पिन बॉलिंग कोच रहे हैं।

पीबीकेएस के सीईओ सतीश मेनन ने कहा, "साईराज की खेल की गहरी समझ, खासकर घरेलू गेंदबाजों को निखारने और रणनीति बनाने का उनका व्यापक अनुभव, हमारी टीम के लिए अमूल्य होगी। उनकी विशेषज्ञता आने वाले सीजन के लिए एक मजबूत और एकजुट गेंदबाजी इकाई बनाने के हमारे दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुरूप है।"

बहुतुले पीबीकेएस के उस सहयोगी स्टाफ में शामिल हो गए हैं, जिसमें मुख्य कोच रिकी पोंटिंग, सहायक कोच ब्रैड हैडिन, तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप और ट्रेवर गोंसाल्वेस शामिल हैं।

बहुतुले का पहला काम फ्रेंचाइजी के रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों पर सुझाव देना होगा, जिसकी अस्थायी अंतिम तारीख 15 नवंबर है। इसके बाद वह इस साल दिसंबर के मध्य में होने वाली आईपीएल 2026 नीलामी की रणनीति तैयार करने में मदद करेंगे।