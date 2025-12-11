खेल

Women World Cup Winners : हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, हरलीन देओल को मुल्लांपुर में सम्मानित किया जाएगा: भगवंत मान

हरमनप्रीत व पंजाब की खिलाड़ियों को मुल्लांपुर स्टेडियम में मिलेगा विशेष सम्मान
Dec 11, 2025, 09:26 AM
चंडीगढ़: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप 2025 का खिताब जीता था। भारतीय महिला टीम का यह पहला आईसीसी खिताब है। विश्व चैंपियन टीम में शामिल पंजाब के खिलाड़ियों को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी।

 

भगवंत मान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "गुरुवार शाम 5:30 बजे क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पंजाबी खिलाड़ियों हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, हरलीन कौर देओल और उनके कोचिंग स्टाफ को पंजाब सरकार मुल्लांपुर के नए स्टेडियम में सम्मानित करेगी। स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर एक स्टैंड का भी उद्घाटन किया जाएगा। चक दे ​​इंडिया।"

 

विश्व कप जीत के बाद भी भगवंत मान ने हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, और हरलीन कौर देओल से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें बधाई दी थी।

 

महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच भी खेला जाना है। मैच शुरू होने से पहले विश्व विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।

 

पंजाब सरकार ने हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, हरलीन कौर को विश्व कप जीत के बाद 1.5 करोड़ की राशि सम्मानस्वरूप देने की घोषणा भी की थी।

 

हरमनप्रीत कौर भारत की पहली महिला कप्तान हैं जिनके नाम भारत को विश्व कप जिताने का रिकॉर्ड जुड़ गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की वजह से ही पंजाब सरकार ने उनके नाम महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में एक स्टैंड करने का फैसला किया है।

 

कप्तान के साथ-साथ बतौर बल्लेबाज भी हरमनप्रीत कौर का विश्व कप में शानदार प्रदर्शन रहा था। सेमीफाइनल में यादगार अर्धशतक के सहित विश्व कप के कुल 9 मैचों की 8 पारियों में उन्होंने 260 रन बनाए थे। उनका सर्वाधिक स्कोर 89 रहा था।

--आईएएनएस

 

