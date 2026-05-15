AIFF Junior League एआईएफएफ जूनियर लीग: शूटआउट में मिनर्वा एकेडमी को शिकस्त देकर पंजाब एफसी ने बचाया खिताब

बंबोलिम (गोवा): पंजाब एफसी ने मिनर्वा एकेडमी एफसी के खिलाफ 5-3 से रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट जीत हासिल करके अपना एआईएफएफ जूनियर लीग का खिताब बचा लिया। मैच का निर्धारित समय 1-1 की बराबरी पर रहा था।

गुरुवार को गोवा के बंबोलिम एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में, पिछले साल के फाइनल की तरह ही, पंजाब की दो टीमों के बीच एक बार फिर मुकाबला हुआ। पंजाब एफसी ने जसमीत सिंह (38वें मिनट) के गोल से बढ़त बनाई, जबकि मिनर्वा एकेडमी एफसी ने 49वें मिनट में मोहम्मद आजम खान के गोल से बराबरी कर ली।

शूटआउट में, पंजाब एफसी की तरफ से पवनदीप सिंह, आयुष कौल, आकाश पी, काब्यांश राय और जसमीत सिंह ने गोल किए, जबकि मिनर्वा एकेडमी एफसी की ओर से कोंथौजम देनामोनी, मोहम्मद आजम खान और ग्रेटसन हिदाम ने गोल दागे। रामुंग जिमिक की स्पॉट-किक को गोलकीपर ने बचा लिया।

अपने अहम योगदान, खासकर मैच जिताने वाली पेनल्टी बचाने के लिए, अगस्तस्य गुप्ता को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, जसमीत सिंह के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब मिला।

मिनर्वा एकेडमी एफसी इस मैच में खेल की गति को अपने हिसाब से चलाने के इरादे से उतरी थी, और जल्द ही मिडफील्ड पर अपना दबदबा बना लिया। शुरुआती 30 मिनट पूरी तरह से मिनर्वा एकेडमी एफसी के नाम रहे। आधे घंटे का खेल बीतने के बाद, पंजाब एफसी धीरे-धीरे मैच में पकड़ बनाने लगी। खेल के प्रवाह के विपरीत, पंजाब एफसी ने 38वें मिनट में गोल करके मैच का गतिरोध तोड़ा। कमलेश चंद के एक सटीक 'थ्रू बॉल' का फायदा उठाते हुए, जसमीत सिंह गोलकीपर के सामने अकेले रह गए। उन्होंने बड़ी आसानी से गोलकीपर को छकाया और शांत रहते हुए गेंद को नेट में डाल दिया, जिससे उनकी टीम को बढ़त मिल गई। हाफ-टाइम तक जाते-जाते, यही गोल दोनों टीमों के बीच का फर्क साबित हुआ।

49वें मिनट में आजम खान की शानदार व्यक्तिगत खेल की बदौलत मिनर्वा एकेडमी एफसी ने बराबरी कर ली। बाईं ओर से तेजी से आगे बढ़ते हुए, उन्होंने दो डिफेंडर्स को छकाते हुए गेंद को ड्रिबल किया और फिर शॉट लगाया। हालांकि, उनकी पहली कोशिश रोक दी गई और गेंद दिशा बदल गई, लेकिन आजम ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए रिबाउंड पर गेंद को गोलकीपर के पास से निकालकर मैच को फिर से शुरू होने के सिर्फ चार मिनट बाद ही बराबर कर दिया।

53वें मिनट में आजम फिर से गोल करने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन आकाश के शानदार बचाव के कारण मिनर्वा एकेडमी एफसी को बढ़त बनाने का मौका नहीं मिला और उन्हें सिर्फ एक कॉर्नर किक से संतोष करना पड़ा।

दूसरा हाफ काफी तनावपूर्ण और दोनों तरफ से जोरदार हमले देखने को मिले। पंजाब एफसी एक बार फिर बढ़त बनाने के करीब पहुंच गई थी, जब सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी आरामबम दीपक सिंह की शानदार कोशिश को मिनर्वा एकेडमी एफसी के गोलकीपर ने जबरदस्त डाइव लगाकर बचा लिया और स्कोर बराबर बनाए रखा।

निर्धारित समय के अंतिम 10 मिनटों में मिनर्वा एकेडमी एफसी ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन वे गेंद को गोल तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। रेफरी ने आठ मिनट का अतिरिक्त समय दिया, जिसके दौरान मिनर्वा एकेडमी एफसी लगातार आगे बढ़कर हमले करती रही, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर पाई, जिसके चलते मैच पेनाल्टी शूट-आउट में चला गया।

पंजाब एफसी ने पहली पेनाल्टी ली, जिसे सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी पवनदीप सिंह ने गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। मिनर्वा एकेडमी एफसी की ओर से कोंथौजम देनामोनी ने गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद आयुष कौल ने पंजाब एफसी के लिए गोल किया, और आजम खान ने तुरंत गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया।

मैच का निर्णायक मोड़ पेनाल्टी शूटआउट के तीसरे राउंड में आया। आकाश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ गोल करके पंजाब एफसी को 3-2 से आगे कर दिया। हालांकि, मिनर्वा एकेडमी एफसी के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी रामुंग जिमिक की पेनाल्टी को पंजाब एफसी के गोलकीपर ऑगस्टस्या गुप्ता ने शानदार डाइव लगाकर बचा लिया।

इसके बाद सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी कब्यांश राय ने शांत रहते हुए अपनी पेनल्टी को गोल में बदला और स्कोर 4-2 कर दिया, जिससे मिनर्वा एकेडमी एफसी पर दबाव बढ़ गया। ग्रेटसन हिदाम ने अपनी पेनाल्टी को गोल में बदलकर मिनर्वा एकेडमी एफसी की उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। पंजाब एफसी के कप्तान जसमीत सिंह ने पांचवीं और निर्णायक पेनाल्टी लेने की जिम्मेदारी उठाई; उन्होंने बिना घबराए गेंद को गोल में पहुंचाया और अपनी टीम को जीत दिला दी।

--आईएएनएस