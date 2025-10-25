खेल

Punjab FC Signing : पंजाब एफसी में ब्राजीली डिफेंडर की एंट्री, पाब्लो रेनन डॉस सैंटोस के साथ हुआ एक साल का करार

पंजाब एफसी ने पाब्लो रेनन को डिफेंस मजबूत करने के लिए साइन किया
Oct 25, 2025, 08:48 AM
मोहाली: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम पंजाब एफसी ने शुक्रवार को ब्राजील के अनुभवी सेंटर-बैक पाब्लो रेनन डॉस सैंटोस के साथ एक साल के अनुबंध की घोषणा की। 33 वर्षीय पाब्लो 25 अक्टूबर से गोवा में शुरू होने वाले इंडियन सुपर कप 2025 से पहले मुफ्त ट्रांसफर पर टीम में शामिल हो रहे हैं।

 

22 अक्टूबर को स्पेनिश मिडफील्डर दानी रामिरेज के साथ करार के बाद, यह पंजाब एफसी का इस सप्ताह का दूसरा विदेशी अनुबंध है।

 

पंजाब एफसी के तकनीकी निदेशक निकोलाओस टोपोलियाटिस ने कहा, "हमें पाब्लो रेनन डॉस सैंटोस के साथ अनुबंध पाकर बेहद खुशी हो रही है। पाब्लो जैसी गुणवत्ता और अनुभव वाले सेंटर-बैक को टीम में शामिल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वह असाधारण रक्षात्मक नेतृत्व, स्थितिगत जागरूकता और दबाव में संयम लाते हैं।"

 

पंजाब एफसी में शामिल होने के बाद पाब्लो ने कहा, "पंजाब एफसी एक बड़े सीजन के लिए तैयार है, और मैं यहां टीम और मुझ पर विश्वास करने वाले समर्थकों के लिए लड़ने आया हूं। मैं भारत में चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।"

 

पाब्लो के पास एक दशक से ज्यादा का अनुभव है। वे ब्राजील, यूरोप और मध्य पूर्व में खेल चुके हैं। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत पेसंदु से की। उन्होंने ब्राजील के दूसरे और तीसरे डिवीजन में छह सीजन खेले। 2017 में, वे यूरोप चले गए और पुर्तगाली प्राइमेरा लीगा टीम सीएस मैरिटिमो में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 25 मैच खेले। उन्हें 2018 में एससी ब्रागा के साथ पांच साल का अनुबंध मिला था।

 

ब्रागा में रहते हुए पाब्लो ने रूस, तुर्की और पुर्तगाल के क्लबों रुबिन कजान, हेटेस्पोर और मोरेइरेंस के साथ ऋण अवधि के माध्यम से अपना विकास जारी रखा। वह सऊदी प्रो लीग सीजन में अल राएद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल ही में, उन्होंने अर्मेनियाई क्लब एफसी नूह के लिए खेला, जहां 13 मैचों में चार गोल किए।

 

 

 

