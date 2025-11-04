खेल

Bhagwant Mann Congratulates : 'आप सभी ने देश का मान बढ़ाया,' मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरमनप्रीत, अमनजोत और हरलीन से वीडियो कॉल पर की बात

भगवंत मान ने हरमनप्रीत कौर व टीम को महिला विश्व कप जीत पर दी बधाई
Nov 04, 2025, 06:06 PM
'आप सभी ने देश का मान बढ़ाया,' मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरमनप्रीत, अमनजोत और हरलीन से वीडियो कॉल पर की बात

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए विश्व चैंपियन बनने की बधाई दी।

 

भगवंत मान ने कहा, "मैंने हर मैच देखा और आनंद लिया। हरमन आपके कैच ने देश को जो खुशी दी, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हम पहले भी सेमीफाइनल और फाइनल खेले है, लेकिन इस बार आप सभी ने इतिहास रचा दिया।"

 

उन्होंने कहा, "सेमीफाइनल में आप लोगों ने रिकॉर्ड 339 रन का लक्ष्य हासिल किया। मैंने वो रोमांचक मैच देखा था। हरमन, आपने उसमें 89 और जेमिमा ने 127 रन की नाबाद पारी खेली थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए हराना आसान नहीं था, लेकिन आप सभी ने इसे कर दिखाया।"

 

अमनजोत कौर ने एक बेहतरीन कैच दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वौल्वार्ड्ट का पकड़ा था। ये बेहद अहम कैच था। उस कैच के लिए मुख्यमंत्री ने अमनजोत की तारीफ करते हुए कहा कि वह कैच नहीं ट्रॉफी थी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी पंजाब की शेरनियां हैं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। पंजाब लौटने पर आपका सम्मान किया जाएगा। आप सभी की सफलता देश व राज्य की लड़कियों के लिए प्रेरणा है।

 

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए कहा, "हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमेशा हमारा समर्थन किया है। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब में खेल का माहौल निश्चित रूप से बदला है। ये कोई छोटी बात नहीं कि एक मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की उपलब्धि पर मिले उनसे बात करे और सभी मुकाबलों पर ध्यान रखे। आपसे बात करते हुए इस वीडियो को देखकर पंजाब की लड़कियां काफी प्रोत्साहित होंगी। आपकी कार्यशैली से न सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारे खेलों का प्रदेश में माहौल बदला है।"

 

हरलीन देओल ने कहा, "विश्व कप जीतकर कर अच्छा लग रहा है। पहले भी हम खेलते थे और जीतते थे, लेकिन अब हमें पहचान मिल रही है। ये बड़ी बात है।"

 

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। भारतीय महिला टीम का यह पहला विश्व कप है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

