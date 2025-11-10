खेल

Ranji Trophy 2025 : चंडीगढ़ को 8 विकेट से रौंदकर पंजाब ने खोला जीत का खाता

पंजाब की रणजी ट्रॉफी में पहली जीत, उदय सहारन के शतक से चंडीगढ़ पर आसान जीत।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 05:11 PM
रणजी ट्रॉफी : चंडीगढ़ को 8 विकेट से रौंदकर पंजाब ने खोला जीत का खाता

चंडीगढ़: पंजाब ने सेक्टर 16 स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-बी मुकाबले में चंडीगढ़ को 8 विकेट से मात दी। इसी के साथ टीम ने जीत का खाता भी खोला।

 

 

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी चंडीगढ़ की टीम पहली पारी में महज 173 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए निखिल ठाकुर ने 63 रन की पारी खेली, जबकि गौरव पुरी ने 40 रन टीम के खाते में जोड़े।

 

विपक्षी टीम की ओर से आयुष गोयल ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि हरप्रीत बरार ने 3 विकेट अपने नाम किए। इनके अलावा, अभिनव शर्मा को 2 विकेट हाथ लगे।

 

इसके जवाब में पंजाब की टीम पहली पारी में सिर्फ 142 रन ही बना सकी। टीम के लिए अनमोल मल्होत्रा ने 33 रन बनाए, जबकि कप्तान उदय सहारन ने 31 रन टीम के खाते में जोड़े। इस पारी में निशंक बिरला ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि विशु कश्यप को 3 विकेट हाथ लगे।

 

पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल करने के बाद चंडीगढ़ ने दूसरी पारी में 195 रन बनाए। इस पारी में अंकित कौशिक ने 38 रन जोड़े, जबकि कप्तान मनन वोहरा और निखिल ठाकुर ने 32-32 रन की पारी खेली।

 

विपक्षी टीम की ओर से आयुष गोयल ने 4 विकेट हासिल किए। हरप्रीत बरार को 3 सफलताएं मिलीं।

 

पंजाब को जीत के लिए 227 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम ने 66.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इस पारी में कप्तान उदय ने नाबाद 117 रन बनाए, जबकि जशनप्रीत सिंह ने 57 रन की पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 228 गेंदों में 139 रन जुटाए।

 

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब ने मध्य प्रदेश, केरल और गोवा के साथ ड्रॉ मुकाबला खेला था। इस टीम ने 4 मुकाबलों में पहली जीत दर्ज की है। टीम फिलहाल ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है, जबकि चंडीगढ़ 4 में से 3 मुकाबले गंवाकर आठवें स्थान पर है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

Chandigarh CricketUday SaharanRanji Trophy 2025Punjab CricketAyush GoyalHarpreet BrarDomestic Cricket India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...