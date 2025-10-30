Pune Grand Tour 2026 : 'पुणे ग्रैंड टूर 2026' खेल पर्यटन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देगा: रक्षा खडसे

नई दिल्ली: केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने देश में खेल पर्यटन और फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने में 'पुणे ग्रैंड टूर 2026' की भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दृष्टिकोण के अनुरूप है और खेल-आधारित विकास और खेल पर्यटन के प्रति देश की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जर्सी का अनावरण भी किया गया।

रक्षा खडसे ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत, लगभग 5 लाख साइकिल चालकों की भागीदारी के साथ हर सप्ताह 5,000 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित होने वाले 'संडे ऑन साइकिल' जैसे कार्यक्रम 'फिट इंडिया' को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक होने और साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "पुणे ग्रैंड टूर 2026 इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे खेल पर्यटन और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं। खेल विज्ञान भी एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, और इस तरह के आयोजन हमारे खेल पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे।"

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "पुणे ग्रैंड टूर पुणे के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को उजागर करेगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही शहर की 'साइकिलों के शहर' के रूप में पारंपरिक पहचान को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। यह आयोजन महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देगा और प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा।"

उन्होंने कहा, "पुणे हमेशा से साइकिलिंग का गढ़ रहा है और यह आयोजन उस विरासत को और मजबूत करेगा। 'पुणे ग्रैंड टूर' शहर को पेशेवर साइकिलिंग के वैश्विक मानचित्र पर लाएगा और पूरे भारत में फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता को प्रेरित करेगा।"

पुणे ग्रैंड टूर 2026, 19 से 23 जनवरी, 2026 तक आयोजित होगा। 437 किलोमीटर की विशाल स्थलाकृति से होकर गुजरने वाला, पुणे ग्रैंड टूर महाराष्ट्र का एक प्रमुख कार्यक्रम होगा जिसमें पुणे जिले के शहरी इलाकों, पहाड़ी इलाकों और ग्रामीण परिदृश्यों का एक गतिशील मिश्रण प्रदर्शित होगा।

--आईएएनएस