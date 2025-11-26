PSL Ownership Issue : पीसीबी के साथ विवाद की वजह से मुल्तान सुल्तांस के मालिक ने छोड़ा अपना पद

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा संचालित टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) लंबे समय से फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तांस के मालिक अली खान तरीन के साथ विवाद की वजह से चर्चा में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को मुल्तान सुल्तांस को फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को रिन्यू करने का ऑफर नहीं दिया। इसके बाद अली खान तरीन ने मुल्तान सुल्तांस के मालिक के तौर पर अपना रोल आधिकारिक रूप से छोड़ दिया है।

पीसीबी के साथ विवाद के बाद मुल्तान सुल्तांस मालिकाना हक को लेकर अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है।

अली खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मुझे पता है कि मैं हर किसी को पसंद नहीं आता। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ईमानदार रहा हूं और अपने मन की बात कही है। मैंने कभी सेफ खेलना या बस साथ देना नहीं सीखा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। और अगर बने रहने का मतलब उन उसूलों से समझौता करना है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अलविदा।"

उन्होंने लिखा, "लगातार आर्थिक नुकसान के बावजूद, मैंने कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। सुल्तांस हमेशा मेरे लिए सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा रही है। मैं इसे बचाने के लिए हमेशा जितना जरूरी हो, उतना करने को तैयार रहा हूं। यह टीम हमेशा अपने मालिक से कहीं ज्यादा रही है। इसलिए अगली बार जो भी सुल्तांस का नियंत्रण संभाले, उन्हें उसी जोश के साथ सपोर्ट करते रहें। आप मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं कि मैं भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्टैंड में रहूंगा।"

तरीन का इस्तीफा पीसीबी के साथ सार्वजनिक रूप से अनबन के बाद आया है। पीसीबी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। इसके बाद तरीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

--आईएएनएस