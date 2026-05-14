पीएसजी ने लगातार पांचवीं बार जीता लीग 1 का खिताब

लेंस: पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने लगातार पांचवीं बार लीग 1 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पीएसजी को रेसिंग क्लब डी लेंस के खिलाफ मिली 2-0 की जीत के बाद आधिकारिक तौर पर फ्रांस की इस लीग का विजेता घोषित किया गया।

लेंस पर मिली यह जीत पीएसजी की 2025–2026 सीजन में घर से बाहर खेलते हुए 11वीं जीत है। इस डिवीजन में घर से बाहर खेलते हुए यह किसी भी टीम द्वारा दर्ज की गई सबसे ज्यादा जीत है।पीएसजी ने अब तक का अपना 14वां टॉप-फ्लाइट टाइटल जीता है। इसके साथ ही क्लब के इतिहास में पहली बार लीग 1 के खिताब को लगातार पांचवीं बार अपने नाम किया है। यह क्लब की कुल 59वीं ट्रॉफी है।

फ्रांस के सबसे दमदार फुटबॉल क्लब में से एक, पीएसजी, ने 2025-26 सीजन में यह चौथा खिताब जीता है। इससे पहले क्लब ने यूईएफए सुपर कप, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप और ट्रॉफी डेस चैंपियंस को भी अपने नाम किया है। पीएसजी के कोच लुइस एनरिक ने कहा, "हमने इस सीजन में टॉप पर रहने के लिए जरूरी स्तर और महत्वाकांक्षा दिखाई। हम बहुत खुश हैं क्योंकि इस ट्रॉफी को जीतना काफी मुश्किल था। लेंस ने शानदार चैंपियनशिप जीती हैं। इस स्टेडियम में खेलना एक बड़ा मैच था, क्योंकि अगले सीजन में, हम दोनों चैंपियंस लीग में होंगे। हमें इस पल का मजा लेने की जरूरत है।"

अब, लगातार दूसरे यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचने के बाद, लुइस एनरिक की टीम 30 मई को बुडापेस्ट में आर्सेनल के खिलाफ एक और इतिहास रचने की कोशिश करेगी। "हमें इस 14वें फ्रेंच लीग टाइटल पर बहुत गर्व है, जो क्लब के इतिहास में पहली बार हमारा लगातार पांचवां टाइटल है। खिलाड़ियों लुइस एनरिक, लुइस कैम्पोस और सभी बैकरूम स्टाफ को उनके शानदार काम के लिए बधाई। यह सफलता पेरिस सेंट-जर्मेन में सभी की बेहतरीन टीम कोशिश और हमारी एकेडमी की ताकत का नतीजा है, खासकर पांच युवा खिलाड़ियों के प्रोफेशनल डेब्यू के साथ। पेरिस सेंट-जर्मेन के प्रेसिडेंट नासिर अल-खेलाईफी ने कहा, "हमारा फोकस अब पूरी तरह से बुडापेस्ट में हमारे आने वाले मुकाबलों पर है और हमें और भी बहुत काम करना है क्योंकि हम साथ मिलकर इतिहास रचते रहेंगे।"

--आईएएनएस