Football Playoff Results : पीएसजी ने मोनाको को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई

पीएसजी ने मोनाको को रोका, गैलाटसराय ने जुवेंटस की वापसी पर फेरा पानी
Feb 26, 2026, 11:39 AM
चैंपियंस लीग: पीएसजी ने मोनाको को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई

पेरिस: पेरिस सेंट जर्मन (पीएसजी) ने यूईएफए चैंपियंस लीग प्ले-ऑफ के दूसरे लेग में एएस मोनाको के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलते हुए कुल 5-4 की बढ़त के साथ अंतिम-16 में जगह बना ली। पेरिस के घरेलू मैदान पार्क डेस प्रिंसेस में खेले गए इस मुकाबले में रोमांच आखिरी मिनट तक बना रहा।

 

पहले हाफ में मोनाको ने आक्रामक शुरुआत की और हाफ-टाइम से ठीक पहले मैग्नेस अक्लिउचे के शानदार गोल से बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में मैच का रुख तब बदला जब मोनाको के मामादौ कूलिबली को दूसरी बार पीला कार्ड मिलने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा। दस खिलाड़ियों के साथ खेल रही मेहमान टीम पर दबाव बढ़ गया।

 

इसके बाद पीएसजी के कप्तान मार्क्विनहोस ने डेसिरे डूए के क्रॉस पर गोल कर बराबरी दिलाई। कुछ ही मिनटों में ख्विचा क्वारात्सखेलिया ने रिबाउंड पर गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि, सब्स्टीट्यूट जॉर्डन टेजे ने अतिरिक्त समय में गोल कर मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। अंततः पीएसजी ने बढ़त बचाए रखते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया।

 

पीएसजी के कोच लुइस एनरिक ने कहा, "हम क्वालीफाई करने के लायक थे, लेकिन हमें पूरे समय परेशानी झेलनी पड़ी। अगर कोई एक टीम है जिसे मुश्किलों का सामना करने की आदत है, तो वह हम हैं। हमारा ग्रुप सबसे खराब था। हमें काराबाग या मोनाको के खिलाफ खेलना था, और वह बेशक मोनाको था, और अब चेल्सी और बार्सिलोना के बीच, दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं। हम तैयार हैं, और हमें इस तरह के मैच खेलने की आदत है।"

 

इस बीच, गैलाटसराय ने जुवेंटस की शानदार वापसी को रोक दिया और 7-5 के एग्रीगेट स्कोर से राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली।

 

गैलाटसराय एस.के. ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए जुवेंटस एफसी को रोमांचक मुकाबले में एक्स्ट्रा टाइम में हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले लेग के बाद तीन गोल से पिछड़ने के बावजूद मेजबान टीम ने हार नहीं मानी और मुकाबले को अतिरिक्त समय तक खींच लिया।

 

इंटरवल के तीन मिनट बाद जुवेंटस को बड़ा झटका लगा जब लॉयड केली को मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि, इसके बावजूद मैनुअल लोकाटेली ने पेनल्टी पर गोल कर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। फेडेरिको गैटी ने भी गोल दागकर बियानकोनेरी की उम्मीदें जिंदा रखीं। केनान यिलडिज का शॉट पोस्ट से टकराया, लेकिन वेस्टन मैककेनी ने मौके का फायदा उठाकर स्कोर 5-5 से बराबर कर दिया, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो गया।

 

जेरेमी बोगा के पास इटैलियन टीम को कुल बढ़त दिलाने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वे उसे गोल में नहीं बदल सके। इसका फायदा उठाते हुए गैलाटसराय ने अतिरिक्त समय में दमदार खेल दिखाया। विक्टर ओसिमेन और बारिस अल्पर यिलमाज ने निर्णायक गोल कर टीम को यादगार जीत दिलाई।

--आईएएनएस

 

 

