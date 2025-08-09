Priyansh Arya Century DPL 2025: प्रियांश आर्य ने बचपन के कोच को दिया तूफानी शतक लगाने का श्रेय

नई दिल्ली: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के एक यादगार मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के ओपनर प्रियांश आर्य ने सीजन का अपना पहला शतक लगाया और इस सफलता का श्रेय अपने बचपन के कोच को दिया।

ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ खेले गए इस मैच में प्रियांश ने सिर्फ 56 गेंदों में धमाकेदार 111 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के और 7 चौके शामिल थे। यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारी में से एक रही। यह इस सीजन में उनका पहला शतक भी था। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने 20 ओवर में 231 रन बनाए। हालांकि, ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में मैच जीत लिया।

मैच की शुरुआत में टॉस जीतकर ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने गेंदबाजी चुनी। पहले ही ओवर में सनत सांगवान आउट हो गए, लेकिन प्रियांश ने धैर्य और आक्रामकता के मिश्रण से पारी को संभाला। तेज गर्मी और उमस के बीच उन्होंने एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए।

मैच के बाद प्रियांश ने कहा, “इस बार मैंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, जिससे मैं सेट हो सका। मेरे बचपन के कोच संजय भारद्वाज ने मैच से पहले फोन करके कहा था—‘आज मेरे लिए शतक बनाना,’ और मुझे खुशी है कि मैं उनके लिए ऐसा कर सका।”

नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए करण गर्ग ने भी तेज 43 रन बनाए और प्रियांश के साथ 92 रन की अहम साझेदारी की। करण ने कहा, “ऊपरी क्रम में यह साझेदारी करना शानदार अनुभव था, टीम के लिए योगदान देकर अच्छा लगा।”

लक्ष्य का पीछा करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत खराब रही और पावरप्ले में ही तीन विकेट गिर गए। लेकिन इसके बाद अनुज रावत (85 रन, 34 गेंद) और अर्पित राणा (79 रन, 45 गेंद) ने 130 रन की साझेदारी कर मैच पलट दिया। टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की और 4 गेंदें शेष रहते लक्ष्य पा लिया।

हालांकि नतीजा आउटर दिल्ली वॉरियर्स के पक्ष में नहीं गया, लेकिन यह मैच प्रियांश आर्य की असाधारण पारी और टीम द्वारा दिखाए गए जुझारूपन के लिए याद किया जाएगा।