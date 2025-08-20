Chhattisgarh vs Maharashtra Match: पृथ्वी शॉ का महाराष्ट्र के लिए यादगार पदार्पण, बुची बाबू टूर्नामेंट में लगाया शतक

चेन्नई: घरेलू क्रिकेट में मुंबई की जगह महाराष्ट्र को अपनी घरेलू टीम बनाने वाले पृथ्वी शॉ ने नई टीम के लिए शानदार आगाज किया है। मंगलवार को चेन्नई के गुरुनानाक कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के खिलाफ हुए मैच में शॉ ने शानदार शतक लगाया।

पृथ्वी शॉ ने लगातार गिरते विकेटों के बीच एक छोर संभालकर रखा और 44वें ओवर में शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद शॉ उत्साह दिखाने की जगह शांत नजर आए। इस शतकीय पारी में उन्होंने धैर्य का परिचय दिया।

महाराष्ट्र के लिए शॉ एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभरे। उन्होंने 122 गेंदों पर अपना शतक 14 चौकों और 1 छक्के की मदद से पूरा किया। शॉ 141 गेंदों पर 111 रन बनाकर आउट हुए।

पृथ्वी शॉ के करियर के लिहाज से यह शतक बेहद अहम है। कभी भारतीय क्रिकेट का भविष्य माने गए पृथ्वी शॉ का करियर पिछले कुछ वर्षों में लगातार नीचे गया है। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर होने के बावजूद वह मुंबई की तरफ से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे थे।

आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में शॉ अनसोल्ड रहे थे। वहीं, मुंबई क्रिकेट टीम ने भी उन्हें अपने रणजी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। शॉ मुंबई के लिए रन बना रहे थे, इसलिए टीम से ड्रॉप होना बड़ा झटका था। शॉ ने मुंबई को छोड़ महाराष्ट्र की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने का निर्णय लिया है। बुची बाबू टूर्नामेंट महाराष्ट्र की तरफ से उनका पहला टूर्नामेंट है। पहले मैच में शतक लगाकर उन्होंने अपनी नई टीम के लिए शानदार शुरुआत की है।

भारत के लिए शॉ ने अपना आखिरी मैच 2021 में खेला था। वह भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 टी20 खेल चुके हैं। भारत के लिए पदार्पण टेस्ट की पहली पारी में भी उन्होंने शतक लगाया था।