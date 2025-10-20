Goa Guardians vs Delhi Tufans : गोवा गार्डियंस ने दिल्ली तूफांस को हराया

हैदराबाद: गोवा गार्डियंस ने रविवार को हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में प्राइम वॉलीबॉल लीग में दिल्ली तूफांस को 14-16, 11-15, 15-11, 16-13, 15-11 से हरा दिया। प्रिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गार्डियंस 10 अंकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया।

पहला सेट रोमांचक रहा और दोनों टीमें अंक जुटाने में लगी रहीं। तूफांस के लिए जीसस चौरियो और मोहम्मद जसीम ने शुरुआत में ही गोल दागे, जबकि दुष्यंत सिंह की सुपर सर्विस ने गार्डियंस को कुछ समय के लिए आगे कर दिया। जेफरी मेंजेल ने गोवा के लिए सेट को अंतिम क्षणों में समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन तूफांस की अनु जेम्स और चौरियो की जोड़ी ने जरूरी समय पर अच्छा प्रदर्शन किया और पहला सेट 16-14 से अपने नाम कर लिया।

तूफांस ने अपनी लय दूसरे सेट में भी बरकरार रखी, जहां कार्लोस बेरियोस ने बाहर से दबदबा बनाए रखा। मेन्जेल के तेज नेट प्ले ने गार्डियंस को बराबरी पर बनाए रखा, लेकिन सेटर सकलैन तारिक के चौरियो और बेरियोस को सटीक असिस्ट ने 15-11 से आसान जीत सुनिश्चित की और तूफान को दो सेट आगे कर दिया।

तीसरे सेट में गोवा ने नाथनियल की आक्रामक ऊर्जा और चिराग यादव के सर्विस प्रेशर की बदौलत जोरदार वापसी की। प्रिंस ने शानदार ब्लॉक के साथ डिफेंस का नेतृत्व किया और गार्डियंस ने आखिरकार अपनी लय हासिल कर ली और 15-11 से स्कोर बराबर कर लिया।

चौथे सेट में चौरियो और बेरियोस ने तूफांस के लिए शुरुआत में ही मैच समेटने की धमकी दी, लेकिन मेन्जेल के विस्फोटक स्पाइक्स और प्रिंस के नेट पर दबदबे ने एक रोमांचक मोड़ ला दिया। प्रिंस ने एक शानदार सुपर सर्व के साथ 16-13 से सेट जीतकर मैच बराबर कर दिया।

निर्णायक पांचवें सेट में, दोनों टीमों ने शुरुआत में ही एक-दूसरे पर वार किए, लेकिन गोवा के अरविंदन ने एक चतुर सेटर डंप किया और प्रिंस ने नेट पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। अनु जेम्स ने तूफांस के लिए कड़ी टक्कर दी, लेकिन चिराग यादव के शक्तिशाली सुपर पॉइंट स्पाइक ने गार्डियंस को 3-2 से शानदार जीत दिला दी।