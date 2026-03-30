Pramod Bhagat Gold Medal : स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 , प्रमोद भगत ने एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीता

टोलेडो: टोलेडो में हुए स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 – लेवल 1 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रमोद भगत सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरे। इस पैरालंपिक चैंपियन ने एक स्वर्ण और दो रजत पदक अपने नाम किए।

प्रमोद भगत के अभियान की सबसे बड़ी खासियत मिश्रित डबल्स एसएल3-एसयू5 श्रेणी में जीता गया स्वर्ण पदक रहा, जिसमें उन्होंने मनीषा रामदास के साथ जोड़ी बनाई थी। इस भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल और जुझारूपन दिखाया, और अपने ही देश के खिलाड़ियों नितेश कुमार और थुलसीमती मुरुगेसन को सीधे सेटों में हरा दिया। उन्होंने पहला सेट आसानी से 21-15 से जीता, और फिर दूसरे सेट में कड़े मुकाबले के बाद 24-22 से जीत हासिल करते हुए 30 मिनट चले इस मैच में खिताब अपने नाम कर लिया।

पुरुष एकल एसएल 3 के फाइनल में, प्रमोद भगत ने पूरी हिम्मत से मुकाबला किया, लेकिन अपने ही देश के खिलाड़ी नितेश कुमार से 10-21, 17-21 के स्कोर से हारने के बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

उन्होंने सुकांत कदम के साथ मिलकर पुरुष एकल एसएल3-एसयू5 इवेंट में दूसरा रजत पदक जीता। इस जोड़ी ने नवीन शिवकुमार और सूर्यकांत यादव की भारतीय जोड़ी के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला किया। पहला सेट 16-21 से हारने के बाद, भगत और कदम ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 21-12 से जीता, लेकिन निर्णायक सेट में वे 15-21 से पिछड़ गए और रजत पदक अपने नाम किया।

प्रमोद भगत ने कहा, "मैं टोलेडो से एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीतकर बहुत खुश हूं। हर मैच एक कठिन चुनौती थी, खासकर जब मैं अपने ही देश के साथियों के खिलाफ खेल रहा था। मिश्रित डबल्स का मुकाबला खास तौर पर यादगार रहा — मनीषा और मैंने अहम पलों में बेहतरीन तालमेल और धैर्य का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है, और मैं आगे भी लगातार सुधार करने और आने वाले टूर्नामेंट्स में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा हूं।"

टोलेडो में भारत का कुल मिलाकर प्रदर्शन काफी शानदार रहा। नितेश कुमार ने पुरुषों के एकल एसएल3 में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मानसी जोशी और थुलासिमती मुरुगेसन ने महिलाओं के डबल्स एसएल3-एसयू5 में स्वर्ण पदक हासिल किया। थुलासिमती मुरुगेसन ने महिलाओं के एकल एसयू5 में भी स्वर्ण पदक जीता। इसी श्रेणी में मनीषा रामदास ने रजत पदक जीता।

--आईएएनएस