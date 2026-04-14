IPL Debut Performanc : कौन हैं डेब्यू मैच में 'तहलका' मचाने वाले प्रफुल्ल हिंगे?

हैदराबाद: राइट आर्म मीडिया फास्ट बॉलर प्रफुल्ल हिंगे ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अपने शानदार डेब्यू के साथ सभी को चौंकाया है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से खेलते हुए सोमवार को हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में तीन विकेट निकालकर राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की पारी को बैकफुट पर ला दिया।

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए एचआरएच ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 216 रन बनाए। इसके बाद प्रफुल्ल हिंगे को कप्तान ईशान किशन ने राजस्थान रॉयल्स की पारी का पहला ओवर सौंपा। इस ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल निकाला। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी उनके सामने थे, मगर हिंगे ने इस युवा बल्लेबाज को सलिल अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर टीम को पहली सफलता दिलाई।

इसके बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे। ओवर की तीसरी गेंद डॉट रही और अगली ही बॉल पर हिंगे ने जुरेल को बोल्ड कर दिया। लुआन-ड्रे प्रीटोरियस क्रीज पर आए। पांचवीं गेंद डॉट रही, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हिंगे ने प्रीटोरियस को नितीश रेड्डी के हाथों कैच आउट करा दिया। आलम ये रहा कि आरआर पहले ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट खो चुकी थी, जबकि टीम के खाते में सिर्फ एक ही रन था।

पारी का दूसरा ओवर साकिब हुसैन ने फेंका, जिन्होंने इस ओवर में 3 रन देकर एक विकेट निकाला। पारी के तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर हिंगे ने रियान पराग को आउट करते हुए आरआर को परेशानी में डाल दिया। 3 ओवरों की समाप्ति तक यह टीम महज 9 रन बनाकर 5 विकेट खो चुकी थी। गेंदबाजी में विविधता लाने के लिए मशहूर हिंगे के इस शानदार प्रदर्शन ने एसआरएच को मुकाबले में मजबूत स्थिति में ला दिया।

18 जनवरी 2002 को नागपुर में जन्मे प्रफुल्ल प्रकाश हिंगे ने विदर्भ की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हुए अपनी पहचान बनाई है। खास बात ये है कि आईपीएल डेब्यू से पहले प्रफुल्ल हिंगे ने सिर्फ एक ही टी20 मैच खेला था। 8 दिसंबर 2025 को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ की तरफ से आंध्र के खिलाफ 4 ओवरों में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। विदर्भ ने यह मैच 19 रनों से अपने नाम किया।

प्रफुल्ल हिंगे ने अक्टूबर 2024 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 10 मुकाबलों की 19 पारियों में 26.66 की औसत के साथ 27 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान 60/4 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

हिंगे ने विदर्भ को 2024/25 की रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी। अपने पहले ही फर्स्ट क्लास सीजन में हिंगे ने 4 मुकाबलों में 27.09 की औसत से कुल 11 विकेट लिए थे।

हिंगे ने जनवरी 2025 में अपना 'लिस्ट-ए' डेब्यू किया, उन्होंने 6 मुकाबलों में 5 विकेट हासिल किए। वह विदर्भ की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 2025/26 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती।

प्रफुल्ल हिंगे ने 'विदर्भ प्रो टी20 लीग' के पहले सीजन में भी हिस्सा लिया था। इस लीग के 6 मुकाबलों में उन्होंने 8.96 की इकॉनमी रेट से कुल आठ विकेट लिए, जिसके बाद आईपीएल स्काउट्स की नजर उन पर पड़ी। हिंगे 2022 से चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वह साल 2024 में 15 दिनों के कैंप के लिए ब्रिस्बेन गए थे।

पैट कमिंस को अपना आदर्श मानने वाले हिंगे को सनराइजर्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन से पहले ट्रायल के लिए बुलाया था। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इस दाएं हाथ के गेंदबाज को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइज पर अपने साथ जोड़ा।

--आईएएनएस