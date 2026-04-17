Prabhsimran Singh Record : सिर्फ 25 की उम्र में प्रभसिमरन सिंह के नाम दर्ज हुआ ये 'अनूठा रिकॉर्ड'

मुंबई: प्रभसिमरन सिंह 25 साल की उम्र में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के लिए सर्वाधिक 50+ का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पीबीकेएस के सलामी बल्लेबाज ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 39 गेंदों में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 80 रन बनाए। उनकी इस पारी के दम पर पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।

10 अगस्त 2000 को जन्मे प्रभसिमरन ने साल 2019 में आईपीएल डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक प्रभसिमरन सिर्फ पंजाब किंग्स की ओर से ही खेले हैं। आईपीएल 2023 में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। अगले सीजन 2 अर्धशतक जड़े।

आईपीएल 2025 में प्रभसिमरन के बल्ले से 4 अर्धशतक आए, जिसके बाद आईपीएल 2026 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 51 रन की पारी खेली। इस सीजन लगातार दूसरे मैच में प्रभसिमरन ने अर्धशतक लगाया है।

पंजाब किंग्स की तरफ से 25 की उम्र तक सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में डेविड मिलर (9) दूसरे स्थान पर मौजूद हैं, जबकि शॉन मार्श (6) इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

गुरुवार को वानखेडे़ स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट खोकर 195 रन बनाए। इस टीम के लिए क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 112 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि नमन धीर ने 31 गेंदों में 50 रन बनाए। विपक्षी खेमे से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 16.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस पारी में प्रभसिमरन सिंह (नाबाद 80) के अलावा, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में 66 रन बनाए। कप्तान की इस पारी में 4 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। एमआई की तरफ से हार्दिक पंड्या ने 2 विकेट निकाले। 1 विकेट शार्दुल ठाकुर के हाथ लगा।

--आईएएनएस