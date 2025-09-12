खेल

World Boxing Championship 2025 : पूजा रानी, ​​जैस्मीन लाम्बोरिया ने भारत के लिए दो और पदक पक्के किए

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी और जैस्मीन ने पदक पक्के किए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 02:43 AM
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप : पूजा रानी, ​​जैस्मीन लाम्बोरिया ने भारत के लिए दो और पदक पक्के किए

लिवरपूल: दो बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक विजेता जैस्मीन लाम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए दो और पदक पक्के कर दिए हैं।

पूजा ने महिलाओं के 80 किग्रा क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की एमिलिया कोटर्सका को 3:2 से हराया, जबकि जैस्मीन ने अंडर-22 एशियाई चैंपियन में उज्बेकिस्तान की मामाजोनोवा खुमोरबोनू को 5:0 से हराकर महिलाओं के 57 किग्रा सेमीफाइनल में जगह बनाई।

विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता नूपुर बुधवार को महिलाओं के 80+ किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय बन गईं।

मीनाक्षी (महिला 48 किलोग्राम भारवर्ग) और जदुमणि सिंह मंडेंगबाम (पुरुष 50 किलोग्राम भारवर्ग) पदक पक्का करने से बस एक जीत दूर हैं। दोनों शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। महिलाओं के 80 किलोग्राम भारवर्ग के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पूजा ने पौलेंड की एमिलिया कोटर्सका को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के 57 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में जैस्मीन ने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज पर शुरुआत से ही दबदबा बनाया और तीनों राउंड में बढ़त के साथ जीत हासिल की।

पूर्व विश्व चैंपियन निखत ज़रीन और विश्व मुक्केबाजी कप रजत पदक विजेता अभिनाश जामवाल का सफर खत्म हो गया। महिलाओं के 51 किग्रा क्वार्टर फाइनल में दो बार की ओलंपिक रजत पदक विजेता तुर्की की काकिरोग्लू बुसे नाज ने निखत जरीन को हराया। पुरुषों के 65 किग्रा क्वार्टर फाइनल में जामवाल पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता जॉर्जिया के गुरुली लाशा से 1:4 से हार गए।

भारत ने हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी शासी निकाय विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है।

 

 

 

Boxing NewsPooja RaniJaismine LamboriaNupur BoxerNikhat ZareenIndian BoxingWorld Boxing Championship

Related posts

Loading...

More from author

Loading...