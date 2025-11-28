Blind Womens T20 Win : दृढ़ संकल्प और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं : पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम की मेजबानी करना बहुत खुशी की बात थी।

उन्होंने नई दिल्ली में इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम की मेजबानी की। इस टीम ने हाल ही में ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से गर्मजोशी से बातचीत की, जिन्होंने टूर्नामेंट से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम की मेजबानी करना बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जो सच में बहुत प्रेरणादायक थे।

पीएम मोदी से मुलाकात और बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने आभार व्यक्त करते हुए एक हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भेंट किया। बदले में पीएम मोदी ने टीम के लिए एक बॉल पर हस्ताक्षर किए और पूरे टूर्नामेंट में उनके धैर्य और अनुशासन की सराहना की।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलंपिक्स 2025 में भारत के डेफलंपियनों के असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि 9 स्वर्ण पदकों सहित 20 पदकों के ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ, हमारे एथलीटों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को उनके अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “टोक्यो में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलंपिक्स 2025 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए हमारे डेफलंपियनों को हार्दिक बधाई। 9 स्वर्ण पदकों सहित 20 पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ, हमारे एथलीटों ने एक बार फिर साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।”

