India Canada Relations : कनाडा को भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलते देखकर बहुत खुशी हुई: पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने सोमवार को भारत-कनाडा सीईओ फोरम में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री ने क्रिकेट और दोनों देशों के रिश्तों के बीच समानताएं बताते हुए कहा कि वह भारत में जारी टी20 वर्ल्ड कप में कनाडाई क्रिकेट टीम को हिस्सा लेते देखकर बहुत खुश हैं।

पीएम मोदी ने कार्नी के साथ दो-तरफा बातचीत की, क्योंकि दोनों नेता खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों पर 2023 के डिप्लोमैटिक विवाद के बाद से भारत-कनाडा के रिश्तों में आए तनाव को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

फोरम में पीएम मोदी ने कहा, "आप में से कुछ लोग जरूर क्रिकेट देख रहे होंगे। भारत में जारी टी20 वर्ल्ड कप में कनाडा को खेलते देखकर हम सभी को बहुत खुशी हुई। टी20 क्रिकेट की तरह ही, तेज फैसलों, निडर स्ट्रोक्स और मैच जिताने वाली साझेदारी के साथ, भारत और कनाडा मिलकर भविष्य को आकार देंगे। इसी इरादे के साथ, मैं आप सभी को भारत के विकास के सफर में शामिल होने के लिए बुलाता हूं।"

कनाडा ने इस साल अपने दूसरे टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। यह टीम साल 2024 में अपने पहले मैच में ग्रुप स्टेज में चौथे स्थान पर रही थी।

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा का कैंपेन मुश्किल रहा। ग्रुप-डी में चार हार के बाद ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान जैसे बड़े देशों के साथ-साथ यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, कनाडा उम्मीदों के बावजूद जीत की लय पाने के लिए संघर्ष करता रहा।

कनाडा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-डी में रखा गया, जिसमें इस टीम को अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 57 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद यूएई के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। शुरुआती दो मैच गंवाने के बाद कनाडा को न्यूजीलैंड के विरुद्ध 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान ने इस टीम को उसके अंतिम ग्रुप मैच में 82 रन से शिकस्त दी।

हालांकि, कनाडा ने बीच-बीच में बल्ले से लड़ने का जज्बा दिखाया, लेकिन बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाना महंगा पड़ा और टीम सुपर-8 में पहुंचने से चूक गई।

--आईएएनएस