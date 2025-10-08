खेल

Piers Morgan Apology : पियर्स मॉर्गन ने एलिस्टर कुक से मांगी माफी, 11 साल पहले 'अपमानजनक' शब्द का किया था इस्तेमाल

पियर्स मॉर्गन ने एलिस्टर कुक से माफी मांगी, पुराना विवाद खत्म
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 08, 2025, 03:04 AM
पियर्स मॉर्गन ने एलिस्टर कुक से मांगी माफी, 11 साल पहले 'अपमानजनक' शब्द का किया था इस्तेमाल

नई दिल्ली: पत्रकार और लेखक पियर्स मॉर्गन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक के आलोचक रहे हैं। 11 साल पहले उन्होंने कुक को 'छछूंदर' कहा था। इस पुरानी घटना के लिए मॉर्गन ने कुक से माफी मांगी है।

 

हाल ही में एलिस्टर कुक और पियर्स मॉर्गन 'द ओवरलैप क्रिकेट शो' के एक एपिसोड में साथ नजर आए थे। उनके साथ आने से इस बात का अंदाजा लगाया गया कि कुक और मॉर्गन के बीच पुराना विवाद समाप्त हो चुका है।

 

11 साल पहले (एशेज सीरीज) केविन पीटरसन को उनके प्रदर्शन के आधार पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम से ड्रॉप किया गया था। इस निर्णय के लिए मॉर्गन कुक को जिम्मेदार मानते थे और उनकी कड़ी आलोचना की थी। इसी कड़ी में उन्होंने कुक के लिए 'छछूंदर' शब्द भी कहा था। मॉर्गन ने अपने उस शब्द के लिए कुक से माफी मांग ली।

 

मॉर्गन ने कहा, "मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ था। जब मैं आपके बारे में अपने कुछ ट्वीट्स पर गौर करता हूं, तो मुझे पता है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। इसलिए, मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। मुझे अपने शब्द के लिए खेद है।"

 

पियर्स मॉर्गन ने कहा, "मैं और एलिस्टेयर बिना मिले ही अलग हो गए क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि केविन पीटरसन के साथ इस पूरे मामले को बहुत ही खराब तरीके से संभाला गया था। मुझे केविन पीटरसन को बल्लेबाजी करते देखना बहुत अच्छा लगता था। मेरे हिसाब से वह सबसे महान और मनोरंजक बल्लेबाज थे।"

 

उन्होंने कहा, "पीटरसन बिलकुल फिट थे, सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, फिर भी उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया और फिर कभी इंग्लैंड के लिए मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि 33 साल के बाद उन्होंने फिर कभी नहीं खेला, फिर भी मुझे लगता है कि इस मामले को बेहतर तरीके से संभाला जाना चाहिए था।"

 

 

 

Cricket ShowApology NewsPiers MorganCricket ControversyAlastair CookKevin PietersenAshes seriesEngland Cricket

Related posts

Loading...

More from author

Loading...