खेल

Pakistan Squad : 'व्हाइट बॉल सीरीज' के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, बाबर-नसीम की वापसी

पीसीबी ने व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम घोषित की, शाहीन अफरीदी वनडे कप्तान बने
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 23, 2025, 08:24 AM
'व्हाइट बॉल सीरीज' के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, बाबर-नसीम की वापसी

लाहौर: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के खिलाफ आगामी 'व्हाइट बॉल सीरीज' और श्रीलंका-जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। टी20 टीम में 15 खिलाड़ी, जबकि वनडे टीम में 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

सलमान आगा को टी20 कप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है। वहीं, शाहीन अफरीदी पहली बार वनडे टीम की कमान संभालेंगे।

 

इस सीरीज में बाबर आजम, अब्दुल समद और नसीम शाह की वापसी होगी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे टीम में वापसी हुई है। इनके अलावा, उस्मान तारिक टी20 टीम में एकमात्र अनकैप्ड खिलाड़ी हैं।

 

बाबर आजम टी20 फॉर्मेट में आखिरी बार दिसंबर 2024 में नजर आए थे। उन्होंने यह मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसके बाद बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और एशिया कप 2025 के लिए टीम से बाहर रहे। नसीम शाह नवंबर 2024 में टी20 मैच, जबकि अगस्त 2025 में आखिरी बार वनडे मैच खेलते नजर आए थे।

 

पाकिस्तान की टी20 टीम में फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम बतौर रिजर्व खिलाड़ी चुने गए हैं।

 

पाकिस्तान फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहा है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 3 टी20 और इतने ही वनडे मुकाबलों की सीरीज आयोजित होगी।

 

इसके बाद 11-15 नवंबर के बीच पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज की मेजबानी करेगी।

 

टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तहत 19 नवंबर से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच टी20 त्रिकोणीय सीरीज खेली जाएगी।

 

मूल रूप से, अफगानिस्तान इस त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा तीसरा देश था, लेकिन राजनीतिक तनाव के कारण इस मुल्क ने सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया।

 

पाकिस्तान की वनडे टीम: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान आगा।

 

पाकिस्तान की टी20 टीम: सलमान आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक। रिजर्व: फखर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम।

 

 

 

 

 

Babar AzamPakistan CricketTri SeriesSalman AghaSouth Africa SeriesShaheen Afridipcb

Related posts

Loading...

More from author

Loading...