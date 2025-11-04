खेल

Harmanpreet Kaur Reward: पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने विश्व कप विजेता हरमनप्रीत, अमनजोत और कोच मुनीश बाली के लिए की कैश प्राइज की घोषणा

पीसीए ने महिला विश्व कप विजेता हरमनप्रीत, अमनजोत और मुनीश बाली को किया सम्मानित।
Nov 04, 2025, 01:51 AM
चंडीगढ़: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया, जो देश के लिए गर्व का क्षण बना हुआ है। सोमवार को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) ने इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाली पंजाब की खिलाड़ियों और कोच को कैश प्राइज देने की घोषणा की है। पीसीए ने टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर अमनजोत कौर और फील्डिंग कोच मुनीश बाली को कुल 27 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप देने की बात कही है।

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया कि हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11-11 लाख रुपए, जबकि फील्डिंग कोच मुनीश बाली को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। एसोसिएशन की ओर से पंजाब के इन नायकों को सम्मानित करने के लिए जल्द ही एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा।

पीसीए के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता और मानद सचिव (कार्यवाहक) सिद्धांत शर्मा ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। साथ ही इस बात की विशेष खुशी है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रमुख सदस्य पंजाब से हैं।

अमरजीत सिंह मेहता ने कहा कि हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर और मुनीश बाली ने अपने प्रदर्शन और समर्पण से न केवल भारत बल्कि पंजाब का भी नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धियों ने राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का नया अध्याय लिखा है।

वहीं, सिद्धांत शर्मा ने कहा कि हरमनप्रीत, अमनजोत और मुनीश बाली ने पूरे क्रिकेट जगत को गर्व महसूस कराया है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन उन्हें सम्मानित करते हुए 27 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करेगी, जो भारतीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना का प्रतीक है।”

बता दें कि मोगा की रहने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने साहसी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और शानदार प्रदर्शन से भारत को विश्व कप का ताज दिलाया। वहीं, अमनजोत कौर ने अपने हरफनमौला खेल से टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह, बतौर फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने टीम की फील्डिंग और मानसिक तैयारी को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। उनके मार्गदर्शन ने भारत की इस ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित किया।

एसोसिएशन ने कहा कि यह सम्मान न केवल खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की पहचान है, बल्कि यह संगठन की उस प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है, जिसके तहत पंजाब के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

 

