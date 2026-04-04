Punjab Kings Victory IPL : मेरा खेल बचपन से ही ऐसा, थोड़ा जोखिम लेना होता है: प्रियांश आर्या

चेन्नई: आईपीएल 2026 में शुक्रवार की शाम पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) और अपने पहले खिताब की तलाश में लगी पंजाब किंग्स के बीच मैच एम. ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। पंजाब ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर सीएसके को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब की जीत की मजबूत बुनियाद सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने शुरुआती ओवरों में ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कर दी थी। प्रियांश को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मैच के बाद प्रियांश आर्या ने कहा, "मेरा खेलने का अंदाज बचपन से ऐसा ही रहा है। जब भी मुझे लगता है कि इससे टीम को फायदा होगा, मैं वैसे ही खेलता हूं। थोड़ा जोखिम लेना होता है। मुझे खुद पर भरोसा होता है कि अगर मैं पहली गेंद पर हिट कर सकता हूं, तो मैं उसे हिट कर दूंगा। इस स्तर पर थोड़े अनुभवी गेंदबाज जरूर मिलते हैं, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है और इसका अच्छा परिणाम मिलता है।"

प्रियांश ने कहा, "मुझे बल्लेबाजी पसंद है, इसलिए मैं बहुत अभ्यास करता हूं। दिन में दो सत्र में बल्लेबाजी करता हूं। प्रत्येक सत्र डेढ़ घंटे का होता है।"

पंजाब के लिए पारी की शुरुआत करने आए प्रियांश ने पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने महज 11 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 47 रन की पारी खेलकर शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया।

मैच पर नजर डालें तो टॉस जीतकर पंजाब ने गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने आयुष म्हात्रे के 43 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से बनाए 73 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट पर 209 रन बनाए थे। इसके अलावा शिवम दुबे ने 27 गेंदों पर 45 और सरफराज खान ने 12 गेंदों पर 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 32 रन बनाए थे।

पंजाब ने प्रियांश के 39, प्रभसिमरन के 34 गेंदों पर 43 और कप्तान श्रेयस अय्यर के 29 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से बनाए 50 रनों की मदद से 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया।

--आईएएनएस