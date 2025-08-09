Paula Badosa US Open Withdrawal: पाउला बडोसा ने पीठ की चोट के कारण 'यूएस ओपन' से नाम वापस लिया

न्यूयॉर्क: पूर्व विश्व नंबर 2 पाउला बडोसा को बार-बार होने वाली पीठ की चोट के कारण आगामी 'यूएस ओपन' से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम में पिछले साल के क्वार्टर फाइनल को दोहराने या बेहतर करने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं।

वर्तमान में 12वें स्थान पर काबिज स्पेनिश खिलाड़ी ने 30 जून को विंबलडन में ब्रिटेन की केटी बौल्टर से पहले दौर में हार के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। अमेरिकी टेनिस संघ ने शुक्रवार को पुष्टि की कि स्विट्जरलैंड की जिल टेचमैन मुख्य ड्रॉ में बडोसा की जगह लेंगी। अगर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोई और खिलाड़ी हट जाता है, तो फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट अगली योग्य खिलाड़ी होंगी।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक भावुक बयान में, 27 वर्षीय खिलाड़ी ने साल के आखिरी मेजर टूर्नामेंट से बाहर होने पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की।

बडोसा ने कहा, "भारी मन से मैं इस साल के यूएस ओपन से हटने की घोषणा कर रही हूं। यह फैसला लेना बेहद मुश्किल था। पिछले साल न्यूयॉर्क में मेरे शानदार प्रदर्शन और शहर व प्रशंसकों के साथ मेरे गहरे जुड़ाव के बाद, इस टूर्नामेंट से हटना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला है। 'यूएस ओपन' हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैंने वहां अपनी कुछ सबसे खास यादें बनाई हैं।"

2024 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची बडोसा का यूएस ओपन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसने उन्हें डब्ल्यूटीए टूर की सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक बना दिया। इस सीजन की शुरुआत में, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपने करियर का सबसे यादगार पल बिताया, जो उनका अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन था।

2022 के वसंत में दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बनने से महिला टेनिस में एक बड़ी दावेदार के उभरने का संकेत मिला था। हालांकि, पिछले दो सीजन में बार-बार लगने वाली चोटों ने उनकी लय को तोड़ दिया है, जिससे उन्हें कई प्रमुख टूर्नामेंटों से हटना पड़ा है।

24 अगस्त से शुरू होने वाला और 6 सितंबर को महिला फाइनल के साथ समाप्त होने वाला 'यूएस ओपन' अब अपने सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक के बिना होगा।