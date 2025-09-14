खेल

पृथ्वी शॉ ने भरा 100 रुपए का जुर्माना, कोर्ट ने दिया था आदेश

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 12:28 AM

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनस)। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर सपना गिल मामले में जवाब देने में देरी की वजह से कोर्ट ने 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। सपना गिल के वकील अली काशिफ खान ने बताया कि पृथ्वी शॉ ने कोर्ट के आदेश के बाद जुर्माना भर दिया है।

मुंबई की डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के खिलाफ कथित मारपीट के मामले में जवाब देने में देरी के चलते भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। गिल के वकील अली काशिफ खान ने आईएएनएस को बताया कि क्रिकेटर ने जुर्माना भरा है।

उन्होंने कहा, डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने शॉ सपना गिल मामले में जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया था। आखिरी मौके पर भी जब शॉ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तब कोर्ट ने उन पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

अली काशिफ खान ने कहा, कोर्ट ने शॉ को सपना गिल मामले में जवाब देने के लिए अगली तारीख 16 दिसंबर तय की है। अगर शॉ उस दिन भी जवाब नहीं देते हैं, तो कोर्ट उन पर दुगना या उससे भी ज्यादा जुर्माना लगा सकती है। अगर 16 दिसंबर को पृथ्वी शॉ का जवाब आता है, तो हम उसी दिन उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे। उनके पास तीन महीने का समय है।

उन्होंने कहा कि शॉ कभी भी कोर्ट नहीं आए हैं। बार-बार अदालत की तरफ से बुलावा जाने के बाद भी जब वे पेश नहीं हुए तो उन पर जुर्माना लगाया। उनके वकील ने जुर्माना भरा।

अली काशिफ खान ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की को लोग धक्का मार रहे हैं। लड़की सोफे पर गिर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि छेड़खानी हुई है। मेडिकल चेकअप में भी चोट की पुष्टि हुई थी। वीडियो से छेड़खानी स्पष्ट हो रही है और इसी वजह से हम पिछले दो साल से पृथ्वी शॉ और वहां मौजूद लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं।

पृथ्वी शॉ और सपना गिल विवाद फरवरी 2023 में मुंबई के अंधेरी इलाके के एक पब में हुआ था।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...