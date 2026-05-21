पंत ने कुछ भी गलत नहीं किया, टेस्ट में उप-कप्तान बने रहने के हकदार थे: कैफ

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का मानना है कि ऋषभ पंत टेस्ट टीम के उप-कप्तान बने रहने के हकदार थे। कैफ ने कहा कि यह विकेटकीपर-बल्लेबाज रेड-बॉल फॉर्मेट में भारत का सबसे बड़ा मैच-विनर है और पंत ने कुछ भी गलत नहीं किया।

पिछले साल इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल को रेड-बॉल कप्तान बनाए जाने के बाद, टेस्ट में पंत को भारत का उप-कप्तान बनाया जाना एक साफ संकेत माना गया था कि इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को भविष्य के लीडर के तौर पर पहचाना गया है।

जब पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट से गिल गर्दन की चोट के कारण बाहर हो गए थे, तब भी पंत ने भारत की कप्तानी की थी। हालांकि, इस मुकाबले में भारत को 408 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। मेजबान टीम ने सीरीज को 0-2 से गंवा दिया।

आईपीएल 2026 में पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान संभालते हुए 13 में से 9 मैच गंवाए। खुद पंत ने 28.60 की औसत के साथ 286 रन बनाए, जिसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए पंत के स्थान पर केएल राहुल को यह उप-कप्तानी सौंप दी गई।

'जियोहॉटस्टार' पर कैफ ने कहा, "ऋषभ पंत ने कुछ भी गलत नहीं किया है। रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल क्रिकेट दो बिल्कुल अलग फॉर्मेट हैं। आप आईपीएल के आधार पर उनका आकलन कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि वह बतौर कप्तान अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी टीम हार रही है, और वह रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि टेस्ट में एक बल्लेबाज के तौर पर भारत के लिए ऋषभ पंत से बड़ा मैच-विनर कोई नहीं है।"

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर पंत का हालिया प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, लेकिन कैफ का मानना ​​है कि फॉर्मेट को आपस में मिलाकर फैसले लेना अजीत आगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के लिए सही नहीं है।

कैफ ने कहा, "समस्या यह है कि लोग फॉर्मेट को आपस में मिला देते हैं। आकिब नबी को मौका क्यों नहीं मिला? क्या इसलिए कि उन्होंने आईपीएल में विकेट नहीं लिए? ये दोनों पूरी तरह से अलग फॉर्मेट हैं। केएल राहुल 34 साल के हैं। एक तरफ, आप मोहम्मद शमी को यह कहकर नहीं चुनते कि उम्र उनके पक्ष में नहीं है और आप युवा खिलाड़ियों की तलाश में हैं। इसलिए, मैं चाहूंगा कि वे एक जैसे रहें। या तो फॉर्म के आधार पर चुनें, चाहे उम्र कुछ भी हो, और अगर आप रन बना रहे हैं या विकेट ले रहे हैं, तो आपको चुना जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत उप-कप्तान के तौर पर बने रहने के हकदार थे।"

--आईएएनएस

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