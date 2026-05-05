पिता बनने के बाद खेल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता: केएल राहुल

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के लिए विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं। राहुल का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। सीजन के 9 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 433 रन बना चुके राहुल ने अपने ओपनिंग साझेदार पथुम निसांका, टीम में अपनी भूमिका और पिता बनने के बाद जिंदगी में आए बदलावों पर खुलकर बात की।

जियोस्टार के 'सुपरस्टार्स' पर बात करते हुए, बतौर ओपनिंग बल्लेबाज अपने आक्रामक अंदाज के बारे में केएल राहुल ने कहा, "टी20 क्रिकेट पिछले दो या तीन सालों में बदला है, खासकर आईपीएल में। आप देख सकते हैं कि टीमें कैसे जीत रही हैं। जो टीमें पावरप्ले जीतती हैं, वे अक्सर मैच जीत जाती हैं। कुछ साल पहले, गेम का फैसला आमतौर पर 14वें और 20वें ओवर के बीच होता था। पावरप्ले हमेशा जरूरी था, लेकिन अब इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मेरे लिए, निजी तौर पर यह कुछ ऐसा है जिसे मुझे टीम के लिए अपनाना पड़ा है। इस सीजन में, टीम का संदेश बहुत साफ था। वे चाहते थे कि मैं शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करूं और आजादी से खेलूं। इस स्पष्टता ने मुझे अपने स्किल सेट के अंदर इसे हासिल करने का समय दिया। आप हमेशा सफल नहीं होंगे, लेकिन आइडिया सही है। मेरा फोकस पावरप्ले का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर है। अभी टीम और टी20 क्रिकेट की यही मांग है।"

पथुम निसांका के साथ पारी की शुरुआत करने पर राहुल ने कहा, "यह मजेदार है। हमारे बीच एक-दो अच्छी साझेदारी हुई है, जिसमें हमने जोरदार शुरुआत की। टीम पावरप्ले में लगभग 60 रन चाहती है। पहले कुछ ओवरों में 25-30 रन का योगदान भी अहम हो सकता है। पथुम और मेरे बीच ज्यादातर बातचीत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेलने के साथ-साथ आक्रामक मानसिकता बनाए रखने के बारे में होती है। इतने सालों में मेरे कई ओपनिंग पार्टनर रहे हैं। अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ खेलना हमेशा मजेदार होता है। ज्यादातर चर्चा मैदान के बाहर होती है। हम ट्रेनिंग में एक-दूसरे को चुनौती देने की कोशिश करते हैं।"

आईपीएल 2026 में राहुल 185 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे उनकी टेस्ट प्लेयर के रूप में स्थापित छवि बदली है। इस पर राहुल ने कहा, "10 साल पहले, मैं टी20 टीम का हिस्सा बनने के लिए कुछ भी करता। मुझे कभी टी20 का खिलाड़ी नहीं माना गया या एक अच्छा व्हाइट-बॉल खिलाड़ी नहीं माना गया। मुझे टेस्ट खिलाड़ी के रूप में प्रचारित किया गया। उससे बाहर निकलना, अपना व्हाइट-बॉल गेम विकसित करना और इतनी दूर तक आना, कुछ ऐसा है जिस पर मुझे सच में गर्व है। मैंने गलतियां कीं और कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें मैं बेहतर कर सकता था। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने खुद को सफल होने का मौका देने के लिए हर बार अपना श्रेष्ठ दिया है। मैं जीतूं या हारूं, अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करता रहूंगा और देखूंगा कि मैं कितनी ट्रॉफी जीत सकता हूं।"

आईपीएल 2026 की अन्य टीमों के प्रदर्शन पर राहुल ने कहा, "पंजाब ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सारी काबिलियत दिखा दी है। श्रेयस ने टीम का नेतृत्व अच्छे तरीके से किया है। यह कोई एक बार का खेल नहीं है। उन्होंने पिछले साल भी ऐसा ही किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), राजस्थान रॉयल्स (आरआर) भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर और जोश हेजलवुड की गेंदबाजी और आरआर के लिए जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की गेंदबाजी देखकर मजा आ रहा है।"

राहुल ने पिता बनने के अपने रोमांचक अनुभव पर कहा, "पिता बनना मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज रही है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में शांति और खुशी है, लेकिन मैं बहुत गलत था। जब तक आप अपने बच्चे को गोद में नहीं लेते, तब तक आपको खुशी, सुकून या खुशी का सही अंदाजा नहीं होता। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है, और मैं इसका हर पल एन्जॉय कर रहा हूं। उसे पीछे छोड़ना मुश्किल है।"

राहुल ने कहा, "मुझे लगा था कि जैसे-जैसे वह बड़ी होगी, यह आसान हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब जब वह दौड़ रही है और बात करने की कोशिश कर रही है, तो यह और भी मुश्किल हो रहा है। वह कुछ गेम्स के लिए ट्रैवल कर चुकी है, मैं खेलना पसंद करूंगा, और फिर बाहर जाऊंगा। लेकिन यह हमेशा मुमकिन नहीं होता। जब मैं उसे मुस्कुराते हुए देखता हूं, तो मेरी सारी चोट, दर्द और चिंताएं दूर हो जाती हैं। मैं अब गेम के बारे में ज्यादा नहीं सोचता।"

--आईएएनएस

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